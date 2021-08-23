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    中資假藉「僑外資」隱身台元科技園區 5人從事違法業務起訴

    新竹地檢署。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地檢署。（記者蔡彰盛攝）

    2021/08/23 15:48

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中資假藉「僑外資」，隱身新竹縣「台元科技園區」違法在台從事業務活動，以及從事研發與擴展業務等工作，檢方依違反兩岸人民關係條例，將5人提起公訴。

    新竹地檢署繼7月偵結起訴中資藉由「個人工作室」違反兩岸人民關係條例規定，在我國從事業務活動案件後，再針對丁男等5人，涉嫌自2016年9月起，接受中國某電子公司挹注資金5億5817萬餘元，偽以「僑外資」向經濟部投資審議委員會，在新竹縣竹北市「台元科技園區」設立登記科技公司，丁男等人即以此模式為中國公司在「台元科技園區」從事研發與擴展業務等工作，檢方依法提起公訴。

    本案係由新竹檢方營業秘密專責檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站蒐證後，於5月執行搜索3個處所，傳喚被告、證人近20人到案說明，全案經偵查後，認為丁男等5人涉嫌違反兩岸人民關係條例第40條之1規定，應依同條例第93條之2第1項論處，因此提起公訴。

    檢方強調，對於以任何方式違反兩岸人民關係條例等法律規定，滲透科技園區在我國違法從事業務活動之行為，絕對秉持嚴懲速辦之態度積極偵辦，也呼籲國人切勿因貪圖小利而成為犯罪者，進而影響我國高科技產業的國際優勢競爭地位。

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