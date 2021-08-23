酒駕判刑還沒入獄！「要命小方」之妻又開賓士撞3車 送醫尿遁

「要命小方」方敏懿之妻林女自行脫困，未料送醫後竟尿遁。（民眾提供）

2021/08/23 11:51

首次上稿：10:03

更新時間：11:51

〔記者許國楨／台中報導〕曾涉擄人勒贖等重大刑案的中部角頭「要命小方」方敏懿目前仍在監服刑，其44歲林姓妻子昨晚駕駛白色賓士車沿中市北屯區崇德路行駛時，突失控接連碰撞3輛停放路旁的自小客，賓士車也因此四輪朝天翻覆路中，林女自行脫困送醫後竟落跑，由於她過去就有酒駕紀錄，警方不排除為規避酒測才離開，正積極查訪中。

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據查，林女先前就曾駕駛該輛賓士車酒駕肇事，前後有3次因酒駕涉及公共危險罪的刑案紀錄，最近一次因此被台中地院判刑6月、併科罰金2萬元，當時檢方認為，林女若不發監執行，難收矯正之效，為了杜絕林女一再犯公共危險罪，導致危害用路人安全，認為有發監執行必要，不准林女易科罰金。

當時林女向台中地院聲明異議，以丈夫方敏懿入監服刑，刑期超過10年，她有罹患癌症、憂鬱症的公婆需要照顧，父母也年事已高，甚至還有兩名未成年的子女也需要她的照顧，獨力負擔家計，而且她已有在醫院接受酒精成癮治療，已有誠心悔悟，希望給予自新機會，但台中地院審理後駁回林女聲請，判需入監服刑。

第五分局昨獲報趕抵現場時，只見被波及的3輛轎車鈑金嚴重凹陷，甚至連後輪都被撞飛，現場汽車零件散落一地，一片狼籍，而林女自行從駕駛座爬出脫困，雖無明顯外傷，但她自稱頭昏身體不舒服，由於依照道路交通事故處理規範，現場有傷者時，要先以救護為原則。

此時林女也表示無法實施吹氣酒測但願意至醫院抽血檢測，警方以先行救護傷患再行酒測為原則下，由隨後到場的林女兒子陪同坐上救護車至中國醫藥大學附設醫院就診，員警隨後到達醫院再次詢問林女可否吹氣酒測，林女表示無法實施酒測，員警將抽血委託書拿給醫院。

由於目前仍為防疫期間，員警無法在診間等候，院方請員警3小時後再回醫院領取抽血委託書，再者，因為初步觀察林女並無明顯酒容酒味情形，員警離院再度折返要拿抽血委託書時，診間護理師表示，林女還沒抽血，因為要上廁所由她的兒子推輪椅前去，但後來就沒再回來急診室的留觀區。

員警於深夜前往林女住所查訪，但均無人回應；警方強調，林女在其子協助下未抽血即離開醫院，由於該案非屬刑事訴訟法現行犯，且屬自撞交通事故，再加上防疫期間，員警無法在診間全程陪同，目前已全力動員調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內找到林女，釐清案情。

無端被撞的3輛停放路旁自小客。（民眾提供）

賓士車四輪朝天翻覆路中。（民眾提供）

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