出差客住自助商旅6萬筆電遭竊 警：旅店第2件已掌握嫌犯身分

李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

2021/08/22 17:25

〔記者李容萍／桃園報導〕一名李姓男子從高雄到桃園出差，使用網路訂房網站Agoda訂了一間位在中壢區的商務旅館，未料期間外出返回房間時，發現不僅門卡無法進入，退房時更驚覺價值6萬元的筆電遭竊。他上網控訴業者事後「冷處理」，竟收到「這是你的疏失，飯店不會賠，等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來」的回赴，讓他難以接受。

這名李姓網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己透過訂房APP找到一間位於桃園中壢的商旅，並在8月11日至13日入住，但在12日晚上外出回飯店時，竟發現卡片無法使用，竊賊掌握他不在的時間進房偷竊，讓他損失了一台6萬多元的筆電，裡頭還有女兒出生瞬間的回憶，讓他相當心痛。

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李姓網友向中壢警分局中壢派出所報案，員警直白告訴他不是第一位受害者，坦言「這間飯店的問題很多，建議外地旅客慎選。」事後他得知，是商旅櫃檯的萬用房卡遺失被複製，才導致有人進房行竊。

李姓網友指出，商旅似乎還打算敷衍了事，「因為有位商旅人員職稱是法務的人打給我，說我的貴重物品沒申報所有是我的疏失，飯店不會賠，還告訴我等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來。」讓他氣炸表示，「筆電裡面有我許多重要的研究資料與女兒6年來的點點滴滴，最後迎來的是痛罵我的語氣，說是我自己的責任，我要負全責！」

李姓網友感嘆，竊盜問題是因為飯店管理疏失而造成的，「他們都不負責的推給竊賊對嗎？而且聽說受害者不是一個，並非第一次發生，這樣的商旅還能是合法的嗎？我已經好多天無法入眠，深怕睡著後忘記女兒出生的模樣，也被商旅惡意的指責半夜會驚醒。」

對此，中壢派出所長蘇宸鋒今日表示，16日受理民眾報案筆電遭竊，經循線調閱監視器畫面後，已掌握犯嫌身分，這也是該商旅第2件竊盜案，初步調查這名自稱在台東，是一名臨時工，疑似偷竊了飯店的萬用磁卡，趁住客不在房間時行竊，再變賣竊得物品，全案由警方傳喚到案說明，以釐清案情。

李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

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