為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    出差客住自助商旅6萬筆電遭竊 警：旅店第2件已掌握嫌犯身分

    李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

    李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

    2021/08/22 17:25

    〔記者李容萍／桃園報導〕一名李姓男子從高雄到桃園出差，使用網路訂房網站Agoda訂了一間位在中壢區的商務旅館，未料期間外出返回房間時，發現不僅門卡無法進入，退房時更驚覺價值6萬元的筆電遭竊。他上網控訴業者事後「冷處理」，竟收到「這是你的疏失，飯店不會賠，等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來」的回赴，讓他難以接受。

    這名李姓網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己透過訂房APP找到一間位於桃園中壢的商旅，並在8月11日至13日入住，但在12日晚上外出回飯店時，竟發現卡片無法使用，竊賊掌握他不在的時間進房偷竊，讓他損失了一台6萬多元的筆電，裡頭還有女兒出生瞬間的回憶，讓他相當心痛。

    李姓網友向中壢警分局中壢派出所報案，員警直白告訴他不是第一位受害者，坦言「這間飯店的問題很多，建議外地旅客慎選。」事後他得知，是商旅櫃檯的萬用房卡遺失被複製，才導致有人進房行竊。

    李姓網友指出，商旅似乎還打算敷衍了事，「因為有位商旅人員職稱是法務的人打給我，說我的貴重物品沒申報所有是我的疏失，飯店不會賠，還告訴我等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來。」讓他氣炸表示，「筆電裡面有我許多重要的研究資料與女兒6年來的點點滴滴，最後迎來的是痛罵我的語氣，說是我自己的責任，我要負全責！」

    李姓網友感嘆，竊盜問題是因為飯店管理疏失而造成的，「他們都不負責的推給竊賊對嗎？而且聽說受害者不是一個，並非第一次發生，這樣的商旅還能是合法的嗎？我已經好多天無法入眠，深怕睡著後忘記女兒出生的模樣，也被商旅惡意的指責半夜會驚醒。」

    對此，中壢派出所長蘇宸鋒今日表示，16日受理民眾報案筆電遭竊，經循線調閱監視器畫面後，已掌握犯嫌身分，這也是該商旅第2件竊盜案，初步調查這名自稱在台東，是一名臨時工，疑似偷竊了飯店的萬用磁卡，趁住客不在房間時行竊，再變賣竊得物品，全案由警方傳喚到案說明，以釐清案情。

    李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

    李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

    李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

    李姓網友投宿桃園中壢一家自住商旅，遭竊價值6萬元筆電。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不忍了！龍眼「趙時」屢遭竊 大小賊辯：以為野生的
    2021/08/22 16:31

    不忍了！龍眼「趙時」屢遭竊 大小賊辯：以為野生的
    庭院偷機車被判刑 竊賊不服對辯法官庭院是否屬侵入住宅
    2021/08/19 13:20

    庭院偷機車被判刑 竊賊不服對辯法官庭院是否屬侵入住宅
    剛出獄男偷機車北上找工作 警跨7縣市追200公里逮人
    2021/08/18 11:13

    剛出獄男偷機車北上找工作 警跨7縣市追200公里逮人
    偷當鋪25只名牌包 竊賊以「包」勒贖被逮
    2021/08/18 10:24

    偷當鋪25只名牌包 竊賊以「包」勒贖被逮

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    民眾報案賓士車擋路 警到場赫見男子陳屍山區草叢
    2021/08/21 19:21

    民眾報案賓士車擋路 警到場赫見男子陳屍山區草叢

    男大生「撿屍」性侵學弟 自曝被強暴血淚史 法官輕判免入獄
    2021/08/21 18:56

    男大生「撿屍」性侵學弟 自曝被強暴血淚史 法官輕判免入獄

    行竊失風磚砸老婦爆頭 惡賊「升級準強盜」判4年
    2021/08/21 20:00

    行竊失風磚砸老婦爆頭 惡賊「升級準強盜」判4年

    苗警台3線大稽查！重機大燈「藍綠貼」當場撕 勸離4處追焦手
    2021/08/21 19:44

    苗警台3線大稽查！重機大燈「藍綠貼」當場撕 勸離4處追焦手

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播