不忍了！龍眼「趙時」屢遭竊 大小賊辯：以為野生的

警方調閱監視器，鎖定騎機車偷摘龍眼的蕭男。（記者許國楨翻攝）

2021/08/22 16:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓市民種了多年的龍眼，好不容易今年果實纍纍打算收成拍賣，未料最近巡視農地發現龍眼明顯短少，原想做罷，但想到心血結晶遭任意竊取收割，心理氣憤難耐報警求助，警方也在獲報後立即調閱監視器，一小時內即鎖定兩名年紀相差40多歲的大小竊賊通知到案，依竊盜罪送辦。

據了解，何男於住家同安南巷附近種植龍眼樹已5年多，前幾年都沒有結果，好不容易今年果實纍纍，打算收成拍賣，未料最近巡視農地時，發現龍眼明顯短少，原想做罷，但遭竊龍眼數量越來越多，擔心竊嫌食髓知味再次來訪，且想到心血結晶遭竊嫌任意竊取收割，心理氣憤難耐，決定報案希將嫌犯繩之以法，以收警惕。

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台中市第四分局春社派出所警員李翊瑋獲報，經調閱路口監視器過濾，發現先後有一名年輕人騎機車，以及一名中年男子徒步前來偷摘，研判應是住在附近的民眾展開訪查，不到1小時即確定竊嫌身分通知到案。

分別24歲、68歲的蕭姓及許男子辯稱，因現在龍眼正「趙時」（台音：正是產季），看到飽滿可口的龍眼在眼前，以為無人管理即摘回家享用，沒想到因而觸法，全案訊後依竊盜罪嫌函送法辦，至於何男再三感謝員警的高效率，並贈送一袋龍眼表達謝意。

種龍眼的何男（右一）到警所報案。（記者許國楨翻攝）

警方調閱監視器，鎖定徒步偷摘龍眼的許男。（記者許國楨翻攝）

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