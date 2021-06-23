高中初戀「一次就中」產子成小三 妻離婚見兒子長子變次子怒提告

人夫和高中初戀「一次就中」產子成小三，妻離婚見兒子長子變次子怒提告。（情境照）

2021/06/23 00:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕孫女與蘇姓人夫婚後生子，2018年離婚，去年2月到戶政事務所申辦戶籍謄本意外發現，他們的孩子理應是「長子」，戶籍資料上卻登記「次子」，驚覺一直被矇在鼓裡，追問才知，雙方離婚前，前夫曾和初戀女友李女發生關係產子，初戀情人成小三，待她和蘇離婚後就扶正；孫女認為這是婚外情，提告求償200萬元，高雄地院認定小三當時不知蘇男尚未離婚，判小三勝訴，但前夫蘇男須賠償30萬元。

判決書指出，蘇男與孫女結婚13年來，因教養問題夫妻常爭吵，不堪精神壓力，2010年曾向高中初戀的前女友李女訴苦，並稱已和妻子離婚，李女信以為真發生關係而懷孕，才知蘇男還未離婚，毅然分手，隔年5月李女產下1子獨力扶養，李女後來曾和其他人有過3年婚姻。

請繼續往下閱讀...

蘇男2018年才完成離婚，再回頭尋找初戀舊愛，並登記結婚，並把初戀生的兒子登記為「長子」，和前妻生下的兒子變成「次子」。

孫女不相信小三和前夫只發生一次性行為就懷孕，認為未離婚前2人就偷情，侵害她的配偶權，提告向2人共求償200萬元；李女法庭上反駁，指蘇男當時聲稱已和孫女離婚，聽完種種離婚原因後，不疑有他、重新交往，直到蘇男於花蓮

發生車禍，蘇妻出現，她才知受騙，拒絕繼續和有婦之夫交往，產子後報戶口時，父親欄仍然空白。

法官認為，被告蘇男、李女二人雖曾是初戀情人，但期間並未交往，不一定清楚蘇男婚姻狀況，待蘇男確定離婚，2人才於2019年結婚後，由蘇男認領小孩登記「長子」，至於是否僅因一次性行為就懷孕生子，法官不排除這種可能性，最後認定小三並未侵害配偶權，但蘇男明確侵害，故賠他賠償前妻30萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法