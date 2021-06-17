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    早餐店美艷老闆娘沾上人夫 要賣很多蛋餅才能賠得了元配

    早餐店美艷老闆娘與人夫婚外情，2人互稱「老婆、老公」、「寶貝」，高等法院認定侵害元配權益，判賠10萬元確定。（示意圖）

    早餐店美艷老闆娘與人夫婚外情，2人互稱「老婆、老公」、「寶貝」，高等法院認定侵害元配權益，判賠10萬元確定。（示意圖）

    2021/06/17 17:26

    〔記者楊國文／台北報導〕呂姓男子和住處旁經營早餐店的美艷老闆娘陳姓女子不顧各有家室，竟發展婚外情，2人不僅互以「老婆、老公」、「寶貝」稱呼、陳女也和丈夫離婚，2人並討論呂男應支付多少贍養費給妻子、和妻子離婚後的2人購屋問題；高等法院認定陳女破壞呂妻婚姻，判陳女應賠償10萬元確定。

    呂妻主張，和丈夫結婚7年，居住在新北市，夫妻原本感情融洽，但丈夫自從認識住家旁經營早餐店的陳女後，２人不顧各有家庭，竟從2017年12月起至2019年3月止，偷偷發展婚外情，互稱「老婆、老公」、「寶貝」、「親愛的」等話，且於2019年2月在陳女住處發生多次性行為，2人並承諾與自己配偶離婚後再與對方結婚，陳女也於2019年2月和丈夫離婚，她因此事精神大受打擊，經醫師診斷出有憂鬱症，因此訴請陳女賠償精神慰撫金200萬元。

    陳女否認和呂男有婚外情關係，或性行為，至於呂妻對她提告的通姦罪，已獲法院判決無罪，並無賠償必要。

    審理時，法官檢視呂男和陳女通訊軟體LINE對話中充滿情愛內容，在2人仍各有婚姻情況下，呂男均自稱「老公」，並以「老婆」、「親愛的」稱呼陳女，陳女均默認未反對，呂男並詢問若和妻子離婚，可否先向陳女借錢支應，此外，2人還討論到若呂男和妻子離婚，屆時他們購屋是否需靠近捷運、房型、有無電梯等條件。

    高等法院認為，雖然陳女否認和丈夫離婚，與呂男有關，但檢視2人過從甚密的交往關係，已如同伴侶或力女朋友的交往行為，侵害呂妻的配偶權益，判陳女應賠償精神慰撫金10萬元給呂妻確定。

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