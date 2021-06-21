愛車3輪被刺破阿伯竟挑釁「我刺的啦⋯」 原因曝讓人拳頭都硬了

賴男愛車停放處不是畫設禁止停車區域，也沒有擋住別人出入口，未料竟被刺破輪胎。（民眾提供）

2021/06/21 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓市民昨晚要開車回家時，發現停在巷內的轎車3個輪胎都被刺破，警方到場處理離開後，竟有一名阿伯現身承認「我刺的啦⋯」還嗆聲，「就是要告訴你，這是我在停的位置」，賴男當場傻眼，也將手機蒐證的影片上傳臉書社團，直言實在太霸道，網友則一面倒聲援賴男提告給對方教訓，也有人說，「看到影片拳頭都硬了 扯⋯」。

針對該案轄區第三警分局東區所表示，當時獲報時即派員至現場處，報案人表示希望警方先行調閱監視器，尚未至所完成筆錄製作，因案發地尚無市警局監視器，已擴大調閱周邊影像，目前已掌握一名李姓涉案人，將進一步通知到案，全案將依毀損等罪究辦。

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昨晚近七時許，賴男前往東區振興路280巷53弄取車時，發現轎車左前輪及左、右後輪3個輪胎都被刺破，因該處不是畫設禁止停車區域，也沒有擋住別人出入口，立即報案請求警方調閱監視器，看到底是哪個人蓄意破壞，未料就在警方留下他的連絡資料離開，他與友人在現場等拖吊車前來時，一名疑住在附近的中年男子突然現身，「你輪胎被刺破了嗎？」

賴男原以為對方是出於關心，或是有看到刺破車輪的人，沒想到接下來發展令人超傻眼，對方當下承認，「你輪胎被刺破會很賭爛嗎？我刺的啦⋯」；因為沒想到加害者會直接這樣出現且嗆聲，賴男瞬間不知道怎麼接話，連忙請友人拿出手機拍攝，雙方理論過程中，對方竟又大言不慚說，「這麼做，主要是要為了警告你這個位子不能停，因為平常都是他在停的，接著只叫我牽去把輪胎補一補」。

賴男今天凌晨將影片與案發經過貼上臉書社團「北屯大小聲」強調，有在車內留聯絡方式，如果不能停，直接打電話告知就好，不該用毀損的方式破壞別人車輛，實在很霸道，萬一被刺輪胎還沒卸完氣，在路上發生事故，後果怎麼辦？是不是哪天也可以打完人，請去看完醫生擦藥就好了呢。

而貼文一出也引發網友議論，幾乎一面倒聲援賴男「不要和解，叫他換新的輪胎」、「國有地又不是他家。就是有這種路霸」、「告就對了」、「拍年冬搞蕭郎，乾脆說全台灣路都他們家的」、「直接提告就好，不用跟這種人講太多，只會得寸進尺」。

賴男愛車停放處不是畫設禁止停車區域，也沒有擋住別人出入口，未料竟被刺破輪胎。（民眾提供）

賴男愛車停放處不是畫設禁止停車區域，也沒有擋住別人出入口，未料竟被刺破輪胎。（民眾提供）

坦承刺破輪胎的男子（圖右）還嗆聲「就是要告訴你，這是有人在停的位置」。（擷自「北屯大小聲」）

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