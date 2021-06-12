防疫還亂！雨衣男狂砍公園封鎖線 員林市長怒緝凶

員林運動公園因疫情拉封鎖線管制，竟有人擅闖，還持利刃割斷封鎖線。（員林市公所提供）

2021/06/12 21:22

記者陳冠備／彰化報導〕為避免運動人士群聚發生傳染，彰化縣員林市公所封閉管制運動場所，或拉起封鎖線禁止入內運動，但仍有人三番兩次闖入，甚至還不帶口罩運動，離譜的是，還有人持利刃狂砍封鎖線，導致員林運動公園防疫出現破口。員林市長游振雄說，這名男子已涉嫌違反毀損罪、傳染病防治法等規定，已報警處理。

員林市員林運動公園曾2次上榜確診者足跡，員林市公所封閉館區，戶外廣場長青跳舞區也拉起封鎖線，但近日竟有人持利刃割斷或是扯落封鎖線，公所趕緊重圍封鎖線，但不久又被全部割斷，氣得調閱監視器緝凶，發現一名穿雨衣男子涉有重嫌，報警處理。

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另外，公有19號公園晴雨籃球場也常有人進去吃便當，或脫下口罩慢跑，雖然沒有發生群聚，但已明顯違反傳染病防治法相關規定，恐造成傳染疑慮。

游振雄說，破壞封鎖線者已經報案處理，警方也初步掌握涉案人，將傳喚到案說明。他也說，破壞封鎖線事小，但防疫期間有一定的管制措施，若與確診者接觸，無非增加感染途徑，若執意擅闖封鎖線者，也有違反傳染病防治法之嫌，防疫人人有責，屢勸不聽，調查屬實一定依法究辦。

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員林運動公園封鎖線，三番兩次遭民眾破壞闖入。（員林市公所提供）

有民眾故意持利刃狂砍員林運動公園封鎖線。（員林市公所提供）

員林市公有19號公園晴雨籃球場有人無視封鎖入內吃便當。（員林市公所提供）

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