雨衣花褲男瘋狂「施暴」 鐵鎚砸爛整台ATM「吐不出半張」

ATM被破壞得滿目瘡痍。（警方提供）

2021/06/11 11:24

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣內埔工業區的郵局ATM於10日凌晨遭不明人士毀損，整台ATM被破壞得滿目瘡痍，內埔警分局獲報，調閱上千台監視器後，昨天深夜逮捕涉有重嫌的劉姓男子，劉男竟瞎扯「發洩情緒」，但對比他「施暴」ATM長達半個小時卻沒拿到半張鈔票的犯行，根本就是脫罪之詞，警方訊後依毀損及竊盜罪移送。

這起事件發生在10日凌晨，當時身著雨衣、花色短褲、黑色拖鞋的劉姓嫌犯不知為何來到工業區外牆ATM前犯案，劉男看似與這座ATM有深仇大恨，持著鐵鎚不斷用力橇、扳、砸、擊，就是為了要破壞ATM出鈔口，由於該處較為偏僻，直到10日早上9時許，工業區保全才發現ATM被破壞，嚇得趕緊報案。

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獲報後警方到場勘察，發現ATM被砸得滿目瘡痍，警察局鑑識科隨即派員到場協助勘察跡證，警局長李文章並指示內埔分局與刑事警察大隊成立專案小組迅速偵破，但是劉嫌相當狡滑，深夜到無人處穿著雨衣，還把口罩「戴好戴滿」，加上犯案過程全程低頭，監錄影象幾乎不見正臉，十足的「防疫概念」，增加警方破案難度。

內埔警分局轉向調閱周遭監視器，調閱近千支監視器後，才終於比對出劉男行跡，發現犯嫌係以徒步方式犯案，不僅走小路到工業區，還沿路丟棄作案工具，最後配合科技偵查作為鎖定居住於內埔鄉的劉嫌身分，昨天晚間出動欲逮捕劉嫌，適巧遇劉嫌駕車回家，警方當場將年約55歲的劉嫌查緝到案，並在其住家取出作案衣物。

不過，劉嫌落網後卻相當嘴硬，不是說喝醉忘了當初行為，就是瞎扯破壞是為了洩憤，對犯行閃爍其詞，經警方進一步詳查劉嫌犯行，發現他根本沒有攜帶提款卡，先是直接操作鍵盤數次後，就拿出預謀的鐵鎚敲擊，先橇開出鈔口不成，竟開始全面姓的攻繫，破壞螢幕、補摺機等，對ATM施暴期間長達半小時，途中累了還到路對面的水溝旁休息，並丟棄ATM的部分零件。

「沒拿到半張鈔票！」警方強調，疫情期間警察全心投入第一線的防疫工作，但治安沒有空窗期，對於心存僥倖、趁勢作亂的宵小，警察絕對強力執法，訊後依竊盜及毀損等罪嫌移送地檢署，並呼籲民眾在防疫期間減少外出及人際交流，以免自曝染疫風險。

劉嫌著雨衣、口罩及手套，還預藏鐵鎚犯案，對ATM「施暴」半小時。（警方提供）

警方逮捕劉嫌。（警方提供）

警方逮捕劉嫌。（警方提供）

劉嫌犯案衣物及工具。（警方提供）

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