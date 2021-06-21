越女無罩清涼指勾「待連結」卻否認營業 警：不然我怎麼進來的？

清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

2021/06/21 10:35

［記者陳彥廷／屏東報導］防疫三級警戒仍持續，內埔警分局加強查察轄內河南巷、長青巷等性工作從業者曾聚集的場所，不過，有鑑於每次巡經這些性工作者都謊稱沒營業，上週末警方一改制服查察而是穿著便服查訪，沒想到穿著清涼的越籍女子不戴口罩還大喇喇坐在門口還勾勾指頭「待連結」，警方因此依法舉發。

上個月19日全國防疫三級警戒後，內埔警方一直將有女陪侍之小吃部、KTV及推拿坊等處所，列為查察重點，就為避免性工作人員茍且營業造成病毒的散播，其中轄內的河南巷、長青巷更是重中之重。

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不過，每次員警查訪，都會見到屋內坐著女子，但只要見到制服上門探詢，卻全部表示已未營業，為求慎重，龍泉所員警改用週末時間採便服徒步查訪。

員警巡查時，只見女子穿著清涼內衣倚門而坐，且疑似見到潛在顧客上門，完全未迴避，甚至還對員警勾指比出「1」的手勢明示價碼，員警僅點頭示意後，就被該名女敞開大門迎警入內。

警方一進門隨即就出示證件，並質問其目前不淮營業，為何阮女仍在營業？但該名年約40歲的阮姓女子卻是矢口否認，員警則是反問「不然我怎麼進來的？」、「是沒營業還是沒開張？」，阮女這才啞口無言當場GG，發覺賴不掉只能向警方坦承違規營業事實。

查訪員警在進門後發現客廳另名非設籍該處的阮姓女子，且她專注觀看監視器，對員警被引導進房完全不以為意，顯見對「待連結」是司空見慣，警方一併依傳染病防治法舉發，警方強調，2女為吸引顧客鑑賞，在疫情威脅下是完全不以口罩遮掩，也利其它男子進一步入內消費，內埔警方一併舉發函送衛生局。

分局長蔡耀順表示，經縣府命令強制關閉而未遵循，可依傳染病防治法處6萬至30萬元罰鍰、未戴口罩者則可處3千元至1萬5千元罰鍰，他也強調，絕不容許業者挑戰國家防疫政策，對於個人工作室及私娼寮，屏縣警局及各分局不手軟，將全面加強取締。

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清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

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