為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    越女無罩清涼指勾「待連結」卻否認營業 警：不然我怎麼進來的？

    清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

    清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

    2021/06/21 10:35

    ［記者陳彥廷／屏東報導］防疫三級警戒仍持續，內埔警分局加強查察轄內河南巷、長青巷等性工作從業者曾聚集的場所，不過，有鑑於每次巡經這些性工作者都謊稱沒營業，上週末警方一改制服查察而是穿著便服查訪，沒想到穿著清涼的越籍女子不戴口罩還大喇喇坐在門口還勾勾指頭「待連結」，警方因此依法舉發。

    上個月19日全國防疫三級警戒後，內埔警方一直將有女陪侍之小吃部、KTV及推拿坊等處所，列為查察重點，就為避免性工作人員茍且營業造成病毒的散播，其中轄內的河南巷、長青巷更是重中之重。

    不過，每次員警查訪，都會見到屋內坐著女子，但只要見到制服上門探詢，卻全部表示已未營業，為求慎重，龍泉所員警改用週末時間採便服徒步查訪。

    員警巡查時，只見女子穿著清涼內衣倚門而坐，且疑似見到潛在顧客上門，完全未迴避，甚至還對員警勾指比出「1」的手勢明示價碼，員警僅點頭示意後，就被該名女敞開大門迎警入內。

    警方一進門隨即就出示證件，並質問其目前不淮營業，為何阮女仍在營業？但該名年約40歲的阮姓女子卻是矢口否認，員警則是反問「不然我怎麼進來的？」、「是沒營業還是沒開張？」，阮女這才啞口無言當場GG，發覺賴不掉只能向警方坦承違規營業事實。

    查訪員警在進門後發現客廳另名非設籍該處的阮姓女子，且她專注觀看監視器，對員警被引導進房完全不以為意，顯見對「待連結」是司空見慣，警方一併依傳染病防治法舉發，警方強調，2女為吸引顧客鑑賞，在疫情威脅下是完全不以口罩遮掩，也利其它男子進一步入內消費，內埔警方一併舉發函送衛生局。

    分局長蔡耀順表示，經縣府命令強制關閉而未遵循，可依傳染病防治法處6萬至30萬元罰鍰、未戴口罩者則可處3千元至1萬5千元罰鍰，他也強調，絕不容許業者挑戰國家防疫政策，對於個人工作室及私娼寮，屏縣警局及各分局不手軟，將全面加強取締。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

    清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

    清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

    清涼無罩的越女在門口勾指「待連結」還引君入室，待警員表明身分卻直說沒營業。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本大學疫苗接種開跑！學生、教職員皆可施打
    2021/06/21 10:08

    日本大學疫苗接種開跑！學生、教職員皆可施打
    提供長者防護 幼兒園免費送600防護面罩
    2021/06/21 09:54

    提供長者防護 幼兒園免費送600防護面罩

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    小吃店因疫情停業 熟女重操舊業「一樓一鳳」再被逮
    2021/06/18 18:43

    小吃店因疫情停業 熟女重操舊業「一樓一鳳」再被逮
    男客慾火難耐 和應召女「連結」不敢脫口罩
    2021/06/11 11:13

    男客慾火難耐 和應召女「連結」不敢脫口罩

    電商年中優惠太放肆！買家電送家電
    要爽不怕染疫？「茶花女」藏廉價旅社 尋芳客就愛這味
    2021/06/01 08:19

    要爽不怕染疫？「茶花女」藏廉價旅社 尋芳客就愛這味
    不怕死！南投水里養生館「外送」按摩女 旅館2對男女被活逮
    2021/05/30 08:53

    不怕死！南投水里養生館「外送」按摩女 旅館2對男女被活逮
    社會今日熱門
    逼乖乖吃飯…放烏龜在男童身上爬 3托育員認錯獲緩刑
    2021/06/20 11:36

    逼乖乖吃飯…放烏龜在男童身上爬 3托育員認錯獲緩刑

    百億「拿督總裁」莊周文 一天內籌出1.2億元交保獲釋
    2021/06/20 11:45

    百億「拿督總裁」莊周文 一天內籌出1.2億元交保獲釋

    空氣槍驅趕貓狗 鴨農、鴿農都觸法被判刑
    2021/06/20 11:56

    空氣槍驅趕貓狗 鴨農、鴿農都觸法被判刑

    蘇花公路近百公斤落石從天而降 擊中2輛車讓人捏把冷汗
    2021/06/20 12:26

    蘇花公路近百公斤落石從天而降 擊中2輛車讓人捏把冷汗 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播