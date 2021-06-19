看到前女友抱童截圖PO臉書罵雜種 男被判刑還要賠10萬

張姓男子與潘姓女友分手後，看到潘女抱著一歲大男童的照片後，在臉書上貼文「我愛偷客兄偷情生下雜種」。男童的生母看到PO文怒告張男，刑事部分，法院依妨害名譽罪判處張男4月徒刑，得易科12萬元罰金；民事部分，再判張要賠償男童10萬元精神損害賠償。（記者林嘉東攝）

2021/06/19 21:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子與潘姓女友分手後，看到潘女抱著一歲大男童的照片後，明知不是潘女所生，竟把2人合照PO在臉書上，再貼文「我愛偷客兄偷情生下雜種」。男童的生母看到PO文怒告張男，刑事部分，基隆地院依妨害名譽罪判處張男4月徒刑，得易科12萬元罰金；民事部分，再判張要賠償男童10萬元精神損害賠償。

判決指出，39歲張姓男子與潘姓前女友分手後，今年2月間在LINE上發現潘有一張抱著一歲男童的照片後，將照片截圖後PO在臉書上，再貼文「我愛偷客兄偷情生下雜種」、「打給我我在幫你們生雜種」還惡劣留下潘女的電話號碼。

請繼續往下閱讀...

直到男童的母親發現張的PO文後，怒告張男妨害名譽罪，刑事部分，張坦承犯行，供稱看到照片後失去理智，被法院判處4月徒刑，得易科12萬元罰金。

民事部分，法院認為，男童年僅1歲多，與張互不相識，張僅因細故，竟在臉書上散布男童的照片，且以不堪文字，誹謗他是潘女所生的「雜種」，判張應賠償男童10萬元精神損害賠償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法