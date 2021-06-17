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    首頁　>　社會

    婦人被譏「袂生」怒告前夫和婆婆 法官判無罪

    王婦被前夫、婆婆散佈不孕提告，高雄高分院判無罪。　（資料照）

    王婦被前夫、婆婆散佈不孕提告，高雄高分院判無罪。　（資料照）

    2021/06/17 06:47

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市王姓婦人因不孕離婚後，前夫陳男和婆婆卻散播此事，讓她在左鄰右舍抬不起頭，憤而控告2人涉嫌妨害名譽，高雄高分院認為，若女子無法生育被批評、離婚，會博得大家同情，不會有負面評價，判決無罪確定。

    檢方指出，2019年2月21日下午5點多，陳男在高雄市旗山區住處前，涉嫌散佈王婦「袂生」等語。1個多月後，即3月27日晚上8點多，陳男母親也在同區仁和街散佈此事，因而認為2人涉嫌誹謗罪。

    陳男指稱，當天前妻友人邱女來住處幫她搬家，並質問他為何要離婚，他才被動回說她不會生，沒有故意詆毀的意思﹔陳男母親則說，由於有人說其子騙離婚，為了平反不實指控，才說媳婦不會生，否認犯行。

    橋頭地院判決被告2人無罪後，檢方不服上訴高雄高分院，並說，「不孕」涉及私德，與公共利益無關，陳男當時很大聲對邱女說王婦「袂生」，現場還有搬家工人，是故意讓他人聽見。

    檢方指出，王婦曾做人工生殖，後來「做人失敗」，並因此離婚，陳男明知此為王婦痛楚，竟然大聲對他人說「袂生」，就是要讓她難堪，要求改判有罪。

    一、二審法官指出，現今社會女性擁有自主選擇是否生兒育女的權利，況且眾所皆知，不能生育因素很多，也不是女 性一方的責任，若遭夫家以「不會生」批評甚致離婚者，反而對該夫家有不夠厚道及尖酸刻薄的負面評價，對該「不會生」女性或有寄予同情者，不會有負面或貶抑情形，維持無罪判決。

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