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    賽車皇后薛如涵稱「美國是冠狀病毒的起源」挨批 告網友3次全敗訴

    薛如涵（Minnie）控告兩名網友妨害名譽，但提告、再議與聲請交付審判，共3次司法程序全失利。（圖擷取自薛如涵臉書粉絲團）

    薛如涵（Minnie）控告兩名網友妨害名譽，但提告、再議與聲請交付審判，共3次司法程序全失利。（圖擷取自薛如涵臉書粉絲團）

    2021/06/15 15:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾獲賽車女郎選秀冠軍，被稱為「賽車皇后」的薛如涵，今年3月在自己的「Minnie薛如涵」粉絲團中貼文，指稱「美國是冠狀病毒的起源」等語，兩名網友認為貼文背離事實，發文嘲諷「收錢的亡美又出來了」、「這種錢賺得下去喔」，薛女怒提妨害名譽告訴，台中地檢署不起訴，她又提起再議，駁回之後又再聲請交付審判，台中地院認為，兩人只是表達薛女的貼文不實，是對貼文內容的價值判斷，目的並非損害薛女名譽，據此駁回薛女之訴，全案確定，不得抗告。

    於臉書擁有55萬名粉絲的薛如涵，今年3月16日轉貼網路文章，指「確認-德里克堡（FORT DETRICK），美國生物防禦實驗室是冠狀病毒起源的地方」、「證明美國是冠 狀病毒的起源」等語，引發部分網友質疑，甚至還有部分網站援用她的貼文，質疑薛女「這種網友造謠文又再出現」、「不會防疫只會造謠」、「都什麼時候了還在統戰」。

    薛女於今年3月18日發文道歉說，她解釋說，一位朋友給她關於武漢肺炎來源的文章，她轉載於粉絲團，還強調「這是真的假的？」或許她表達的方式不夠周全，導致有些朋友誤認她在傳播假消息，「台灣新聞台出現國際新聞的比例很少，我也關注的比較少，才這麼說⋯這是我不對，針對這個錯誤跟大家道歉」。

    不過，薛女雖道歉，但仍控告兩位網友，是留言「收錢的亡美又出來了」的張姓網友，以及留言「這種錢賺得下去喔」的許姓網友，薛女認為「亡美」是用諧音諷刺羞辱她，「收錢」是抨擊她的品行，至於「這種錢賺得下去喔」，是暗指她收錢發文或賺取報酬（類似中國五毛黨，散發假訊息收取報酬），妨害她的名譽。

    不過，台中地檢署卻對兩人不起訴，薛女向台中高分檢聲請再議亦被駁回，又向台中地院聲請交付審判，台中地院卻認為，民主多元社會，對於可受公評之事， 即使是尖酸刻薄的評論，仍受憲法保障，另外，涉及誹謗罪的言論，具有高度公益性時，尚須審酌是否有刑法第311條的「適當評論原則」。

    法官認為，薛女確實貼文「美國生物防禦實驗室是冠狀病毒起源的地方」、「證明美國是冠狀病毒的起源」等語，新型冠狀病毒議題，攸關國家政治、社會經濟及國民健康等公共利益，屬可受公評之事，兩名網友貼文，是表達對薛女貼文不實的價值判斷，主要目的並非妨害薛女的名譽，據此駁回薛女的聲請，全案確定。

    薛如涵（Minnie）雖對武漢肺炎源於美國的貼文道歉，但仍控告兩名網友，卻都駁回。（記者張瑞楨翻攝自薛如涵臉書粉絲團）

    薛如涵（Minnie）雖對武漢肺炎源於美國的貼文道歉，但仍控告兩名網友，卻都駁回。（記者張瑞楨翻攝自薛如涵臉書粉絲團）

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