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    作畫觀察「勃起的最大角度」？ 2裸體男模特兒失身怒提告

    台北地檢署調查，侯男經2男同意才動手，且遭拒絕後便立即停止，沒違背2男的意願，今將他不起訴。（資料照）

    台北地檢署調查，侯男經2男同意才動手，且遭拒絕後便立即停止，沒違背2男的意願，今將他不起訴。（資料照）

    2021/06/17 11:04

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾盜用網路正妹照片誘騙性侵男高中生的侯姓男子，這次改到網咖搭訕，自稱是專畫裸體畫的美術系學生，想以5萬元酬勞找裸體模特兒，觀察「勃起的最大角度」，成功約2名男子到住處並幫2男「打手槍」，吃上強制猥褻官司；台北地檢署調查，侯男經2男同意才動手，且遭拒絕後便立即停止，沒違背2男的意願，今將他不起訴。

    今年1月間，侯男先後在網咖搭訕2名男子，自稱美術系學生要畫裸體畫，想找裸體模特兒觀察「勃起的最大角度」，有2男被5萬元酬勞吸引，依約前往侯男家中後，脫去衣物給侯男觀察作畫。

    不過，2男始終無法在侯男面前「勃起」，侯男徵得2男的同意後，便替2男「打手槍」幫助勃起，就在侯男「動手」期間，2男覺得「不舒服」而喊停，侯男即停手作罷，之後便以未依約協助完成畫作為由，沒支付酬勞。

    2男離開後愈想愈不對，自認被侯男誘騙「失身」，氣得報警提告；檢方考量侯男動手前有徵得2男的同意，且2男喊停後，侯男隨即停手，並沒有違反2男的意願，因此認定侯男的罪證不足。

    2015年間，侯男曾因冒充網路正妹被男網友識破，而遭男網友痛毆；不僅如此，去年7月間，自稱「米米」的侯男，還盜用正妹照片在交友軟體Beebar誘騙男網友，意圖發生性關係；另外，他還在捷運站附近搭訕未成年的男高中生，同樣誆稱作畫需求要觀察「生殖器勃起的角度」，誘騙男高中生一起看A片及自慰，最後還發生性關係，去年11月被北檢依強制性交罪起訴。

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