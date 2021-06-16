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    首頁　>　社會

    防成疫情破口 南檢檢察官、法醫主動申請打疫苗

    台南地檢署主動向市府衛生局申請為第一線司法相驗大體的檢察官、法醫檢驗員施打武漢肺炎疫苗。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地檢署主動向市府衛生局申請為第一線司法相驗大體的檢察官、法醫檢驗員施打武漢肺炎疫苗。（資料照，記者王俊忠攝）

    2021/06/16 23:56

    〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市府把相驗死亡大體案的台南地檢署檢察官及法醫檢驗員列入第2類（第2順位）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打對象。台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，為避免相驗大體的司法人員成為防疫破口，主動向南市府衛生局申請施打。

    林仲斌說明，該署在疫情第三級警戒期間，雖暫緩一般案件的開庭，但司法相驗、現行犯處置等例行性與特殊急迫性業務並未因此停擺，第1線司法人員除專注於自身業務外，亦須留意相關防疫規範，協助衛生機關避免造成群聚感染或成為防疫破口，因而認為有必要維持該署相當人力，以維護防疫警戒期間的社會安定，所以在6月3日向衛生主管機關提出申請。

    經台南市府衛生局受理申請，請南檢區別第1線與第2線人員名單。林仲斌說，南檢即就第1線接觸高風險業務人員提供名冊交給衛生局審查，衛生局衡量南檢業務性質，認為符合施打要件，通知於6月13日施打。南檢是基於防疫所需，透過正式程序提出第1線同仁施打疫苗申請，並經衛生局同意，且配合衛生局安排的施打順序施打。

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