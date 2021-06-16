6/16 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/16 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月16日）開獎的第110000143期雙贏彩、第110000143期今彩539，頭獎均摃龜。

第110000143期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、08、09、12、15、16、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共173注中獎，每注可得500元；肆獎共1612注中獎，每注可得100元。

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第110000143期今彩539中獎號碼為「07、17、18、21、27」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6350注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4177注中獎，每注可得50元。

第110000143期39樂合彩中獎號碼為「07、17、18、21、27」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共444注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬176注中獎，每注可得1125元。

第110000143期3星彩中獎號碼為「666」，正彩共399注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000143期4星彩中獎號碼為「1890」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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