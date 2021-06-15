為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6/15 今彩539頭獎開出2注！獎落桃園、台中

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/06/15 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月15日）開獎的第110000142期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由桃園市桃園區大興里春日路979號1樓「千百萬彩券行」及台中市和平區梨山里中正路58號1樓「宏奕彩券行」開出；第110000057期大樂透、第110000142期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000057期大樂透中獎號碼為「09、11、23、34、41、45，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得7萬1515元；肆獎共65注中獎，每注可得1萬9097元；伍獎共1647注中獎，每注可得2000元；陸獎共2069注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1249注中獎，每注可得400元；普獎共3萬132注中獎，每注可得400元。

    第110000057期49樂合彩中獎號碼為「09、11、23、34、41、45」，四合摃龜；三合共81注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2346注中獎，每注可得1250元。

    第110000142期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、11、12、13、14、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共171注中獎，每注可得500元；肆獎共1301注中獎，每注可得100元。

    第110000142期今彩539中獎號碼為「14、17、27、32、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共5366注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6830注中獎，每注可得50元。

    第110000142期39樂合彩中獎號碼為「14、17、27、32、36」，四合摃龜；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8140注中獎，每注可得1125元。

    第110000142期3星彩中獎號碼為「479」，正彩共75注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000142期4星彩中獎號碼為「1283」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    6/15 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/06/15 21:00

    6/15 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    深夜特集》刮刮樂中藏致富密碼？五個你不知道的台彩冷知識
    2021/02/21 21:00

    深夜特集》刮刮樂中藏致富密碼？五個你不知道的台彩冷知識
    嘉義夫妻向牠許願刮中100萬！帶財柴犬「阿虎」照片曝光了
    2021/02/16 18:56

    嘉義夫妻向牠許願刮中100萬！帶財柴犬「阿虎」照片曝光了
    社會今日熱門
    感謝員警防疫辛勞 霧峰警友辦事處頒防疫慰勉金
    2021/06/14 23:53

    感謝員警防疫辛勞 霧峰警友辦事處頒防疫慰勉金

    詐團假檢騙完再撒情網 榨光大齡女養老金
    2021/06/15 05:30

    詐團假檢騙完再撒情網 榨光大齡女養老金

    網戀詐騙 盜帥哥照專釣單身女
    2021/06/15 05:30

    網戀詐騙 盜帥哥照專釣單身女

    別怪被害人 遇詐鬱卒需開導
    2021/06/15 05:30

    別怪被害人 遇詐鬱卒需開導

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播