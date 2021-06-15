6/15 今彩539頭獎開出2注！獎落桃園、台中

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/15 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月15日）開獎的第110000142期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由桃園市桃園區大興里春日路979號1樓「千百萬彩券行」及台中市和平區梨山里中正路58號1樓「宏奕彩券行」開出；第110000057期大樂透、第110000142期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000057期大樂透中獎號碼為「09、11、23、34、41、45，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得7萬1515元；肆獎共65注中獎，每注可得1萬9097元；伍獎共1647注中獎，每注可得2000元；陸獎共2069注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1249注中獎，每注可得400元；普獎共3萬132注中獎，每注可得400元。

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第110000057期49樂合彩中獎號碼為「09、11、23、34、41、45」，四合摃龜；三合共81注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2346注中獎，每注可得1250元。

第110000142期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、11、12、13、14、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共171注中獎，每注可得500元；肆獎共1301注中獎，每注可得100元。

第110000142期今彩539中獎號碼為「14、17、27、32、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共5366注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6830注中獎，每注可得50元。

第110000142期39樂合彩中獎號碼為「14、17、27、32、36」，四合摃龜；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8140注中獎，每注可得1125元。

第110000142期3星彩中獎號碼為「479」，正彩共75注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000142期4星彩中獎號碼為「1283」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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