「萬華阿公店少爺確診回林內」…送貨員轉貼假訊息 中警逮人送辦

廖男在臉書張貼疫情假訊息，隔天就被警方上門查獲。（記者許國楨翻攝）

2021/06/16 18:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局今天說，5月底發現有男子在臉書散布「萬華阿公店少爺確診回林內……」等語，經查確認是假訊息，隔天查緝到案依法嚴辦，提醒民眾接獲來源不明疫情訊息時，應先求證是否屬實，切勿隨意散播以免觸法。

25歲的廖姓送貨員上月底在臉書張貼訊息，「今天林內有一個姓張的男生在衛生所（新興路教堂附近）確診！！！在萬華阿公店當少爺5/9回林內，也去過林內診所！！！回林內這段時間都沒戴口罩，在外面趴趴走！」，中市第六分局偵查隊網路巡邏發現，立即向雲林縣衛生局查證，證實是假消息。

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中警隔天上門將廖男查緝到案時，他還一臉驚慌地說，是收到朋友透過賴傳的私訊，想說好心提醒大家才轉貼到臉書，沒想到會因此觸法。警方訊後將全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送雲林地檢署偵辦。

對此，六分局分局長吳耀南今天提醒民眾，接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法，而民眾可透過疾管署官方LINE「疾管家」帳號，及中央流行疫情指揮中心召開記者會，了解防疫最新進度並杜絕假訊息，共同抗疫。

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