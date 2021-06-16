為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「萬華阿公店少爺確診回林內」…送貨員轉貼假訊息 中警逮人送辦

    廖男在臉書張貼疫情假訊息，隔天就被警方上門查獲。（記者許國楨翻攝）

    廖男在臉書張貼疫情假訊息，隔天就被警方上門查獲。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/16 18:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局今天說，5月底發現有男子在臉書散布「萬華阿公店少爺確診回林內……」等語，經查確認是假訊息，隔天查緝到案依法嚴辦，提醒民眾接獲來源不明疫情訊息時，應先求證是否屬實，切勿隨意散播以免觸法。

    25歲的廖姓送貨員上月底在臉書張貼訊息，「今天林內有一個姓張的男生在衛生所（新興路教堂附近）確診！！！在萬華阿公店當少爺5/9回林內，也去過林內診所！！！回林內這段時間都沒戴口罩，在外面趴趴走！」，中市第六分局偵查隊網路巡邏發現，立即向雲林縣衛生局查證，證實是假消息。

    中警隔天上門將廖男查緝到案時，他還一臉驚慌地說，是收到朋友透過賴傳的私訊，想說好心提醒大家才轉貼到臉書，沒想到會因此觸法。警方訊後將全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送雲林地檢署偵辦。

    對此，六分局分局長吳耀南今天提醒民眾，接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法，而民眾可透過疾管署官方LINE「疾管家」帳號，及中央流行疫情指揮中心召開記者會，了解防疫最新進度並杜絕假訊息，共同抗疫。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5月疫情假訊息多5倍 資策會與TFC助民眾「快篩」訊息
    2021/06/15 15:44

    5月疫情假訊息多5倍 資策會與TFC助民眾「快篩」訊息
    PPT網友爆「花蓮縣政府你們太扯了」 縣府駁斥不實將提告
    2021/06/12 12:45

    PPT網友爆「花蓮縣政府你們太扯了」 縣府駁斥不實將提告
    亂轉苗栗、新北確診者假足跡害餐飲業沒生意 調查局法辦2網友
    2021/06/04 17:14

    亂轉苗栗、新北確診者假足跡害餐飲業沒生意 調查局法辦2網友
    口罩供貨不及瞎掰「工廠員工確診」 2團購網幫分享GG了
    2021/05/29 20:05

    口罩供貨不及瞎掰「工廠員工確診」 2團購網幫分享GG了
    社會今日熱門
    借住友人家還偷錢！ 2人當街遭擄 警攔查搜出槍毒
    2021/06/15 22:41

    借住友人家還偷錢！ 2人當街遭擄 警攔查搜出槍毒

    性侵人妻逼拍裸照還嗆送「烏龜」 渣男被判賠百萬
    2021/06/16 07:03

    性侵人妻逼拍裸照還嗆送「烏龜」 渣男被判賠百萬

    警察節快樂！新竹縣2刑事小隊長許家銘、鍾志杰獲頒全國模範警察
    2021/06/15 20:59

    警察節快樂！新竹縣2刑事小隊長許家銘、鍾志杰獲頒全國模範警察

    偷丟垃圾、丟掉鄰居NIKE鞋 惡行全被錄付出慘痛代價
    2021/06/15 22:34

    偷丟垃圾、丟掉鄰居NIKE鞋 惡行全被錄付出慘痛代價

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播