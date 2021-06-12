PPT網友爆「花蓮縣政府你們太扯了」 縣府駁斥不實將提告

有自稱是台鐵員工的網友，昨晚在PTT氣憤發表文章「花蓮縣政府你們太扯了」，批衛生局要接觸到確診者的匡列居家隔離者至站內快篩，還說「其中包括一名味覺已經喪失的人。」並轉述車站主管回應是「花蓮后」堅持。貼文一出引發網友議論，也在各大社群瘋傳，一度造成民眾恐慌。 （圖擷取自PTT）

2021/06/12 12:45

［記者王峻祺／花蓮報導］有網友昨晚在PTT發表文章「花蓮縣政府你們太扯了」，內容指縣府要匡列居家隔離者至車站內快篩，還說是「花蓮后（縣長徐榛蔚）」堅持，此文一出遭大批網友瘋傳。縣府隨即發聲明駁斥不實，表示已委請檢警偵辦並將提告。不實貼文目前雖撤下，但已被截圖流傳，警方呼籲勿再轉傳避免觸法。

花蓮縣府昨起在花蓮火車站月台設置快篩站，主要供返鄉民眾快篩使用。但有自稱是台鐵員工的網友，昨晚在PTT氣憤發表文章「花蓮縣政府你們太扯了」，批衛生局要接觸到確診者的匡列居家隔離者至站內快篩，還說「其中包括一名味覺已經喪失的人。」並轉述車站主管回應是「花蓮后」堅持。貼文一出引發網友議論，也在各大社群瘋傳，一度造成民眾恐慌。

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花蓮縣政府昨晚立即發布聲明稿澄清，表示網路社群特意刊載及轉發不實貼文訊息，汙衊花蓮縣政府及衛生局，在疫情三級警戒期間，企圖造成民眾恐慌、影響社會安定，已提報警方全力進行偵辦調查，務必查出散播不實訊息的不法分子並加以提告。

縣府表示，社群網站PTT及Facebook臉書有特定人士刊載花蓮縣衛生局人員請縣內鄉親及被匡列的寶雅員工前往花蓮火車站進行快篩內容，完全與事實不符，誤導視聽，除強烈譴責，也在掌握刊載及轉發等相關證據後，送交檢警偵辦調查。

花蓮縣衛生局長朱家祥今說，居家隔離者表示與確診者有密切接觸，這類個案一定會送到醫院進行核酸檢驗，不會送到快篩站做抗原檢驗，加上目前為止沒有貼文所述匡列的這些單位，若被匡列一定是居家隔離，不可能跑到外面，這是「非常錯誤的訊息」。一般無症狀鄉親會建議至花蓮市衛生所快篩，有症狀則送至醫院，車站快篩站就是供返鄉民眾使用，絕不會讓有匡列的人進入站內。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛說，連假期間防疫工作持續進行，接獲縣府通知有阻礙防疫假訊息，已立即嚴辦並掌握相關事證，呼籲民眾切勿轉傳觸法，影響防疫工作。

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花蓮縣府昨起在花蓮火車站月台設置快篩站，主要供返鄉民眾快篩使用。（圖由民眾提供）

花蓮縣府在車站內月台設快篩站，鼓勵端午返鄉民眾快篩後再出站，保障家人健康。（圖由民眾提供）

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