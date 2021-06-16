惡保母暴打男嬰致死瞎掰「嗆奶」 機警醫揭惡行

針對鄭女虐嬰惡行，台中地檢署聲明加重量刑。（資料照）

2021/06/16 12:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市48歲的鄭姓女專業保母，去年3月受李姓夫妻委託，以每月1萬3000元照顧11月的兒子，卻在去年11月23日，因男嬰哭鬧而情緒失控，將男嬰頭部打得顱內出血、額頭瘀青，卻謊稱是不慎撞到助步車，事隔半月餘，去年12月17日又掌摑男嬰，沒想到這次卻將男嬰打得重度昏迷，鄭女卻謊稱是「嗆奶」，台中榮民總醫院的醫師警覺性高，認為是虐嬰而非嗆奶，通報警方進而查出鄭女惡行，男嬰掙扎近半年，本月1日死亡，台中地檢署起訴鄭女，並聲明法院加重量刑。

起訴書指出，鄭女是合格的保母技術士，去年3月起，以每月1萬3000至1萬3500元，受委託於中市西屯區住處照顧男嬰，去年11月23日上午，因男嬰哭鬧，鄭女發脾氣出手打男嬰，造成頭部硬腦膜下出血，但外觀只有額頭瘀青，鄭女向父母親謊稱，是男嬰不小心撞到助步車，男嬰父母沒有多疑，去年12月17日上午，男嬰又哭鬧，鄭女用手掌大力毆打男嬰頭部，導致硬腦膜下出血、雙眼視網膜出血、陷入重度昏迷。

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鄭女趕緊呼叫救護車，卻向雙親謊稱是嗆奶導致重度昏迷，不料，醫師卻認為有虐嬰疑慮，傷勢並非嗆奶導致，通報警方調查，醫師並於偵查中作證說，男嬰顱內硬腦膜下有慢性出血症狀，研判約3週內發生，是反覆性出血，可能是反覆性施暴，且是力道很大的碰撞，眼科醫師也從雙眼出血研判，可能是虐待，另外，警方搜索發現，嬰兒助步車是塑膠製品，單純碰撞不致造成上述傷勢，且鄭女於案發後，搜尋保母虐童新聞與罰則，更顯得心虛。

檢方偵辦此案時，男嬰還在醫院加護病房與死神拔河，檢方依傷害致重傷害罪起訴，並聲明依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，不料，就在起訴之際，男嬰於本月1日死亡，台中地檢署向台中地方法院聲明變更起訴法條，依傷害致死罪審理。

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