為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    非法女移工帶2子擠4坪屋 男嬰遭同床3歲哥壓死

    印尼媽媽與兩名兒子住在大樓頂樓加蓋 的簡陋套房。 （民眾提供）

    印尼媽媽與兩名兒子住在大樓頂樓加蓋 的簡陋套房。 （民眾提供）

    2021/06/15 05:30

    父也是移工 來不及見新生兒

    〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中市卅六歲印尼籍非法女移工娜娜（譯音）育有一名三歲的兒子，最近又產下一名男嬰，還在坐月子的她，除要照顧兩個兒子還身兼保母，替同鄉朋友帶一名三個月大男嬰。娜娜與三名幼童平日擠在約四坪大的簡陋出租套房內，出生才二十天的男嬰昨天睡覺時疑被哥哥壓到沒了呼吸心跳，經送醫搶救不治，男嬰的印尼籍爸爸目前在梨山工作，一直找不到時間回來看望，得知噩耗欲哭無淚。

    坐月子 還幫同鄉帶3月嬰

    據了解，該名逃逸的印尼籍女移工娜娜，與同鄉男移工（是否為逃逸移工尚無法確認）認識交往並育有兩子，娜娜與兒子住在中區成功路一棟大樓頂樓加蓋的簡陋出租套房，娜娜的先生平日在外地工作，娜娜除照顧自己的兒子，偶爾還替人帶小孩貼補家用。

    小兒子不治 女移工崩潰痛哭

    昨早近七時，娜娜發現小兒子不對勁，因中文不佳，趕緊以通訊軟體聯絡房東通知警、消到場，娜娜等不及，直接抱著男嬰在樓下焦急等待，消防局勤指中心趁救護車還沒到的空檔，找來翻譯人員利用三方通話線上指導心肺復甦術。救護人員到場男嬰已無生命跡象，經送醫急救仍不治，母親當場崩潰痛哭。

    男嬰無外傷 沒受虐情形

    警方初步檢視，男嬰沒有明顯外傷，沒有受虐情形，疑是睡夢中被同床睡在一起的三歲哥哥壓住，導致窒息死亡，除通知社會局協助了解，也報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中社會局安置3歲小哥哥
    2021/06/15 05:30

    台中社會局安置3歲小哥哥

    雅敦建設深耕單元二 打造質感豪墅品牌 市政序
    社會今日熱門
    期限最後1秒提告 沒想到！算錯日期晚24小時輸了
    2021/06/14 07:49

    期限最後1秒提告 沒想到！算錯日期晚24小時輸了

    人妻與小王每週連結2次產子夭折 夫才知綠雲罩頂
    2021/06/14 08:49

    人妻與小王每週連結2次產子夭折 夫才知綠雲罩頂

    警友站長頒發加菜金 慰勞大甲分局泰安所員警
    2021/06/14 09:19

    警友站長頒發加菜金 慰勞大甲分局泰安所員警

    新北男子騎重機遊台東撞自小客 飛越水溝落農田
    2021/06/14 09:25

    新北男子騎重機遊台東撞自小客 飛越水溝落農田 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播