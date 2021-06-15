非法女移工帶2子擠4坪屋 男嬰遭同床3歲哥壓死

印尼媽媽與兩名兒子住在大樓頂樓加蓋 的簡陋套房。 （民眾提供）

2021/06/15 05:30

父也是移工 來不及見新生兒

〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中市卅六歲印尼籍非法女移工娜娜（譯音）育有一名三歲的兒子，最近又產下一名男嬰，還在坐月子的她，除要照顧兩個兒子還身兼保母，替同鄉朋友帶一名三個月大男嬰。娜娜與三名幼童平日擠在約四坪大的簡陋出租套房內，出生才二十天的男嬰昨天睡覺時疑被哥哥壓到沒了呼吸心跳，經送醫搶救不治，男嬰的印尼籍爸爸目前在梨山工作，一直找不到時間回來看望，得知噩耗欲哭無淚。

坐月子 還幫同鄉帶3月嬰

據了解，該名逃逸的印尼籍女移工娜娜，與同鄉男移工（是否為逃逸移工尚無法確認）認識交往並育有兩子，娜娜與兒子住在中區成功路一棟大樓頂樓加蓋的簡陋出租套房，娜娜的先生平日在外地工作，娜娜除照顧自己的兒子，偶爾還替人帶小孩貼補家用。

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小兒子不治 女移工崩潰痛哭

昨早近七時，娜娜發現小兒子不對勁，因中文不佳，趕緊以通訊軟體聯絡房東通知警、消到場，娜娜等不及，直接抱著男嬰在樓下焦急等待，消防局勤指中心趁救護車還沒到的空檔，找來翻譯人員利用三方通話線上指導心肺復甦術。救護人員到場男嬰已無生命跡象，經送醫急救仍不治，母親當場崩潰痛哭。

男嬰無外傷 沒受虐情形

警方初步檢視，男嬰沒有明顯外傷，沒有受虐情形，疑是睡夢中被同床睡在一起的三歲哥哥壓住，導致窒息死亡，除通知社會局協助了解，也報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。

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