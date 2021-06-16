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    台中箱屍案宣判！狂砍27刀殺害才女前妻 洗碗工判無期徒刑

    台中地院依殺人等罪名，判處殺害才女前妻的洗碗工陳信凱無期徒刑。（記者張瑞楨翻攝自陳信凱臉書）

    台中地院依殺人等罪名，判處殺害才女前妻的洗碗工陳信凱無期徒刑。（記者張瑞楨翻攝自陳信凱臉書）

    2021/06/16 08:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擔任洗碗工的男子陳信凱，與曾出版翻譯書籍的宮姓才女前妻，去年11月29日起爭執，他持菜刀狂砍27刀殺害前妻，遺體塞入行李箱，3天後用機車載到山區棄屍，再向警察與死者母親誆稱「離家出走」，被騙得團團轉的警方，調閱監視器，見陳男拖著行李箱外出，才進一步於中市大坑山區找到行李箱與遺體，台中地院依殺人罪等罪名，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

    有詐欺前科，擔任洗碗工的36歲陳信凱，與國立政治大學日文系畢業、曾出版日本機械書籍翻譯的宮姓前妻（37歲），「姊弟戀」結褵多年，去年11月24日離婚後第5天（仍同住一起），29日傍晚5時再起爭執，前妻要求陳男搬走，陳男怒持棒球棍毆打前妻，又拿洗廁所的硫酸潑灑臉部，再持菜刀狂砍27刀，鄰居聽聞「救命」與異常聲響，趕緊敲門與報警，陳男不理會，而是將前妻拖到廁所內，前妻因傷重失血過多死亡，員警抵達時，陳男同樣不開門、不回應，員警遂離去。

    死者宮女的母親翌日（11月30日）向警方報案失蹤，但打電話給宮女之父（宮女的父母親分居），宮父卻誤認是「詐騙電話」，謊稱「我女兒在我這裡」，警方又因此失去破案契機。

    到了去年12月2日中午，屍臭味愈來愈濃，陳男把前妻大體塞入行李箱，行李箱綁在推車上，推車再綁在機車後面，騎約6、7公里棄置中市北屯區一處山區產業道路旁草叢內，警方調閱監視器，驚見陳男拖著行李箱外出畫面，於12月3日深夜找到宮女遺體，檢方偵辦時，陳男否認有殺人犯意，他辯稱前妻先持菜刀攻擊他，他反擊時失手而造成遺憾。

    陳信凱將前妻遺體塞入紅色行李箱，再用機車拖行約6、7公里，於中市北屯產業道路草叢棄屍。（記者張瑞楨翻攝）

    陳信凱將前妻遺體塞入紅色行李箱，再用機車拖行約6、7公里，於中市北屯產業道路草叢棄屍。（記者張瑞楨翻攝）

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