狂砍27刀殺害棄屍才女前妻 台中「箱屍案」前夫被起訴求重刑

檢方認為陳男狡辯無悔意，向法院聲明從重量刑。（資料照）

2021/03/24 12:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月29日，與剛離婚的前妻起爭執，憤而持刀狂砍27刀殺害前妻，把遺體裝入行李箱，用機車載運6、7公里，運到台中市北屯偏僻產業道路棄屍的陳姓男子（36歲），今天被台中地檢署依殺人罪起訴，他雖辯稱是前妻先攻擊他，他反擊時失手殺害前妻，但檢方認為他狡辯，且一度否認犯案，謊稱前妻是「離家出走」，沒有悔意，聲明法院從重量刑。

無穩定工作，擔任清潔工、洗碗工等臨時工維生的36歲陳姓男子，與國立大學畢業、曾出版日本機械書籍翻譯的宮姓才女前妻（37歲）結褵多年，去年11月間離婚，但仍同住一處，去年11月29日晚間，兩人又起爭執，陳男在盛怒之下，拿洗廁所的鹽酸噴灑前妻臉部，之後持菜刀狂砍27刀，鄰居聽聞異常聲響，曾一度敲門，但陳男沒有理會，將前妻拖到廁所內，前妻因失血過多而死亡。

請繼續往下閱讀...

陳男清理現場，用大型行李箱裝前妻屍體，再把行李箱放在屋內角落，年幼子女與前妻的母親，找不到媽媽或女兒，他宣稱前妻宮女「離家出走」，前妻死亡4天後，遺體發出臭味，陳男遂外出購買推車，把行李箱放在推車上，推車再綁在機車後方，大白天拖著前妻的遺體，奔馳台中市北屯區約6、7公里，到偏僻山區的產業道路旁棄屍。

警方接到宮女母親的失蹤報案，尋找多日未見宮女蹤跡，陳男也否認涉案，警方調閱監視器，又見宮女只有進入住處畫面，沒有外出畫面，懷疑陳男的「離家出走」之說是謊言，又往宮女失蹤後的時間調閱監視器，驚見陳男在去年12月3日，拖著行李箱外出畫面，進一步調閱陳男騎機車沿途的監視器畫面，在上述道路旁發現宮女遺體。

陳男否認有殺人犯意，他宣稱與前妻爭執時，前妻先攻擊他，他反擊時失手，台中地檢署認為辯詞不足採信，且將責任推給已死亡的前妻，聲明法院從重量刑。

陳男用紅色行李箱，把前妻遺體載到產業道路丟棄。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法