無照駕駛是高市1至4月肇事首惡 暑假將至警局將加強取締

高市1至4月肇事首惡為無照駕駛，暑假將至警局加強取締開單，希望降低車禍肇事率。（記者黃良傑翻攝）

2021/06/10 13:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府統計今年1至4月交通事故中，遭警方舉發的交通違規案，肇事首惡竟是無照駕駛，無照騎機車肇事有1596件，汽車無照肇事329件，又快到暑假了，每年暑假學生無照駕、騎車肇事率居高不下，交通局呼籲民眾應等到考取合格的駕駛執照再上路，警察局也將加強取締開單。

交通局統計，110年1至4月統計的肇事舉發交通違規案件，趨勢與109年相同，仍以無照駕駛最多，共計1925件，其次是未依規定與前車保持安全距離，共有902件，第3名是闖紅燈271件，違反道路交通安全規則肇事致人受傷也有191件，轉彎車不讓直行車先行達180件。

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今年1至4月車禍肇事情形，相較於109年一整年，一樣以無照駕駛最多，去年全年違規肇事率多達5797件居冠，其次是未依規定與前車保持安全距離1467件，闖紅燈1035件，違反道路交通安全規則肇事致人受傷692件，轉彎車不讓直行車先行共654件。

交通局表示，無照駕駛非常危險，依照處罰條例規定，只要無駕照駕車，一旦發生交通事故致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，將加重其刑至二分之一，此外，交通部日前也預告修法，將把目前無照駕駛的罰鍰由6000元至1萬2000元，提高到6000元至2萬4000元，並增訂移置保管無照駕駛車輛。民眾還是考取合格駕照後再上路，荷包才不會大失血。

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