女客服自認拒拍照才丟工作 獲法院採信判公司要賠償

遭網拍公司資遣的女客服，認為公司因她拒絕拍攝「家庭親子裝照片」才丟工作，因而提起民事告訴；由於公司未提答辯狀也未派人出庭解釋，北院故依民事訴訟法規定判女客服勝訴。（資料照）

2021/06/10 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕受僱網拍公司的一名女客服，突遭公司以武漢肺炎疫情影響營業為由資遣，但她認為是自己拒絕配合拍攝「家庭親子裝照片」才丟工作，因此提民事告訴。由於公司未提答辯狀也未派人出庭解釋，台北地院依民事訴訟法規定視同承認女客服所述，判雙方僱傭關係存在，並應按月給付薪資；可上訴。

女客服主張，該網拍公司專營服飾商品販售，並無實體店面；她於2017年12月18日起受僱擔任「網路客服人員」，負責處理消費者網路客訴及退、換貨工作，每月薪資是28000元。

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去年5月12日，公司藉由「資遣通知書」聲稱因遭逢新冠肺炎病毒疫情導致公司營業「虧損」、「業務緊縮」，依勞基法規定預告女客服工作至同月31日止；她當下雖無法苟同公司違法資遣，仍按公司要求，迫於無奈簽名。

但女客服認為資遣根本無關疫情，真相是她不願配合公司拍攝「家庭親子裝照片」作為網站行銷服飾所用，才丟工作，且疫情去年1月下旬爆發後，公司1、2月訂單分別增加2794件、1150件，另在她被資遣前後，公司還上網公開徵人，解僱作法同時違反「解僱最後手段性原則」。

女客服故提告要求確認雙方僱傭關係存在，並應按月給付月薪至公司去年9月8日宣告解散為止。她也在訴訟期間提出公司業務總管透過另名員工聯繫她配合拍攝「家庭親子裝」網站廣告照片的「109年4月29日LINE通訊紀錄」截圖、資遣通知書等，作為證於。

由於公司並未提出答辯狀也未派人到庭解釋，北院故依民事訴訟法相關規定，認定公司承認女客服所述，判雙方僱傭關係存在，並應按月給付28000元薪資直到去年9月8日解散日止。

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