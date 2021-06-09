涉散布日本外相假訊息 刑事局揪原始造謠者 竹縣副縣長轉傳也送辦

新竹縣副縣長陳見賢。（資料照）

2021/06/09 20:13

〔記者邱俊福／台北報導〕近日網傳日本外相面對議員備詢贈台124萬劑AZ疫苗時，稱「台灣政府告訴他，七月要施打國產，所以只需要少量應急...」等不實惡意造謠假訊息，引發外界議論，重創政府形象，刑事局依違反「「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」報請檢方指揮偵辦後，昨天與今天先後約談杜撰假訊息的譚姓男子與涉及散布轉傳的國民黨新竹縣副縣長陳見賢，訊後依法函送檢方偵辦。

警方調查，41歲譚嫌，目前沒有工作，到案後表達當時看到日本原文，又常看政論節目，便自己撰寫相關內容，但並沒有轉傳。另新竹縣副縣長陳見賢則認為轉傳給他人，僅是單純評論，並沒有刻意散布假訊息，根本是政治迫害。

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警方表示，當時日本外相茂木敏充的談話，主要內容是認為台灣的現況，預計7月以後疫苗的生產體制將會完備，但體認目前有相當緊急的需求。整個論述並沒有說過，台灣曾表達只需要124萬劑與7月要施打國產等說法。

本月7日，卻有網友在「巴哈姆特」電玩資訊站留言，刻意曲解成「日本外相直接回說，因為台灣政府告訴他，七月要施打國產，所以只需要少量應急，全文對話被貼在日本新聞網...」，並附上日本外相受質詢的新聞連結。

結果這段留言在網路發酵，被網友PO在PTT議論，隨後也在各LINE群組流傳加料成「日本外相在國會被問到為何只給臺灣124萬，說臺灣政府沒想要很多，只要六月擋一下就好，七月以後就有國產疫苗就足夠」等說法。

案經外交部與疾管署等機關認定為不實內容，昨天交由刑事局電信偵查大隊第一隊追查後，昨天先約談在「巴哈姆特」網站留言的造謠源頭譚男，今天再約談涉嫌轉傳給其他民眾，並引發媒體大幅報導的新竹縣副縣長陳見賢到案，訊後依法函送檢方偵辦。

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譚男於網路的留言。（記者邱俊福翻攝）

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