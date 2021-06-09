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    首頁　>　社會

    狼繼兄猥褻妹妹還偷拍洗澡 判刑1年10月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/06/09 12:51

    〔記者王定傳／新北報導〕男子B男是女子A女的繼兄，但他竟在2010至2011年間，趁當時年約17、18歲的A女熟睡之際，伸出狼爪，撫摸她的胸部及下體合計10次，去年4月間，還偷拍A女洗澡畫面被逮，新北地院審理後，依乘機猥褻罪及妨害秘密罪，判處B男1年10月徒刑，可上訴。

    檢警調查，B男與A女為無血緣的繼兄妹關係，但2010至2011年間，B男竟趁A女熟睡之際，伸出狼爪，撫摸她的胸部及下體合計10次；去年4月30日下午5時許，他還站在浴室門外，偷拍A女洗澡，A女發現後出聲制止，並報警處理。

    B男於警詢、偵訊、法院準備程序及審理時均坦承不諱，法官斥責B男未能拿捏分際，克制己身慾念，竟趁A女熟睡之際犯案，還偷拍她洗澡，對A女人格及身心影響甚鉅，造成A女心靈創傷甚深，並影響A女與家人間相處關係，所為甚屬不該。

    法官審酌B男無任何犯罪前案紀錄，素行尚佳，做出猥褻行為期間，年紀尚輕，應是血氣方剛而一時思慮不周，但偷拍A女洗澡時，已成年許久，無從推託，另考量他於偵審過程中始終坦承犯行，已表悔意，欲向A女致歉及有意和解，然未能得A女諒解，因此判處上述徒刑。

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