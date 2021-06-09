散發武肺「強制休假兩週」假消息 男辯「不小心轉發」罰5000元

中央流行疫情中心已公告強制休假之說，是不實的假消息。（記者張瑞楨翻攝自中央流行疫情中心網站）

2021/06/09 12:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子於今年3月間，散發「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒（武漢肺炎）假期兩個星期」的假消息，此一訊息已於今年3月23日由中央流行疫情中心公布為假消息，張男被警方法辦後，他辯稱「我不小心轉傳，沒有任何惡意」，台中地院認為他將未經查證的不實謠言散佈於公眾，已足以使人心生畏懼與恐慌，影響公共安寧，依社會秩序維護法的散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰5000元，可抗告。

豐原簡易庭刑事裁定書指出，張男於3月20日晚間，於住處上網，在LINE的一個擁有44名成員的群組內，發佈「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月20日開始，所有上班族學生（強制性）休假以免傳播，檢查連結以查看您的縣市是否已列出」，被人舉發後，警方函送法辦。

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張男辯稱，他是未經查證而不小心轉傳此訊息，沒有任何惡意，法官認為，新冠狀病毒如今已橫掃全球，正值社會大眾對於新冠狀病毒之傳染充滿驚懼之際，張男此番文字及言論，如有民眾誤信，將使民眾不信任中央流行疫情指揮中心發布的訊息，甚至不配合防疫措施，影響疫情控制，顯然足以影響公共之安寧，張男所辯尚非可採。

法官指出，張男將未經查證之不實謠言散佈於公眾，其內容已足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧之虞，違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散佈謠言，處罰鍰5000元，不服裁定可抗告。

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