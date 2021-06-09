為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    散發武肺「強制休假兩週」假消息 男辯「不小心轉發」罰5000元

    中央流行疫情中心已公告強制休假之說，是不實的假消息。（記者張瑞楨翻攝自中央流行疫情中心網站）

    中央流行疫情中心已公告強制休假之說，是不實的假消息。（記者張瑞楨翻攝自中央流行疫情中心網站）

    2021/06/09 12:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子於今年3月間，散發「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒（武漢肺炎）假期兩個星期」的假消息，此一訊息已於今年3月23日由中央流行疫情中心公布為假消息，張男被警方法辦後，他辯稱「我不小心轉傳，沒有任何惡意」，台中地院認為他將未經查證的不實謠言散佈於公眾，已足以使人心生畏懼與恐慌，影響公共安寧，依社會秩序維護法的散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰5000元，可抗告。

    豐原簡易庭刑事裁定書指出，張男於3月20日晚間，於住處上網，在LINE的一個擁有44名成員的群組內，發佈「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月20日開始，所有上班族學生（強制性）休假以免傳播，檢查連結以查看您的縣市是否已列出」，被人舉發後，警方函送法辦。

    張男辯稱，他是未經查證而不小心轉傳此訊息，沒有任何惡意，法官認為，新冠狀病毒如今已橫掃全球，正值社會大眾對於新冠狀病毒之傳染充滿驚懼之際，張男此番文字及言論，如有民眾誤信，將使民眾不信任中央流行疫情指揮中心發布的訊息，甚至不配合防疫措施，影響疫情控制，顯然足以影響公共之安寧，張男所辯尚非可採。

    法官指出，張男將未經查證之不實謠言散佈於公眾，其內容已足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧之虞，違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散佈謠言，處罰鍰5000元，不服裁定可抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    LINE群組散播確診謠言 嘉義男付1萬換緩起訴+澄清訊息
    2021/06/09 11:29

    LINE群組散播確診謠言 嘉義男付1萬換緩起訴+澄清訊息
    東門市場衰中假消息！生意大減7成 豬肉公主網路訂單遭退
    2021/06/08 23:20

    東門市場衰中假消息！生意大減7成 豬肉公主網路訂單遭退
    控竹縣副縣長散播日外相假訊息 民進黨要求道歉
    2021/06/08 12:23

    控竹縣副縣長散播日外相假訊息 民進黨要求道歉
    民進黨：網友扭曲日本外相說法無助台日關係
    2021/06/07 23:18

    民進黨：網友扭曲日本外相說法無助台日關係
    社會今日熱門
    嘉市少年隊小隊長火燒車身亡 網友貼照辦案「車門外有人影」
    2021/06/08 14:51

    嘉市少年隊小隊長火燒車身亡 網友貼照辦案「車門外有人影」

    計程車噴漆換色改里程數上網賣 運將涉犯詐欺起訴
    2021/06/08 14:01

    計程車噴漆換色改里程數上網賣 運將涉犯詐欺起訴

    30年「媒體浪人」輕生後確診武肺 處理員警自主隔離
    2021/06/08 14:01

    30年「媒體浪人」輕生後確診武肺 處理員警自主隔離

    不甩防疫！警摸黑餵蚊子活逮小吃店暗藏女陪侍、酒客8人
    2021/06/08 14:03

    不甩防疫！警摸黑餵蚊子活逮小吃店暗藏女陪侍、酒客8人 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播