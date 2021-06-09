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    LINE群組散播確診謠言 嘉義男付1萬換緩起訴+澄清訊息

    陳姓民眾散播確診假訊息，嘉義地檢署今天予以緩起訴，並要求在同一個LINE群組澄清。（記者丁偉杰攝）

    陳姓民眾散播確診假訊息，嘉義地檢署今天予以緩起訴，並要求在同一個LINE群組澄清。（記者丁偉杰攝）

    2021/06/09 11:29

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發本土疫情，陳姓民眾日前在LINE群組散播「嘉義某醫院開刀病患確診」之不實訊息，嘉義地檢署今天偵結後，審酌陳姓民眾坦承不諱、深切悔悟，要求他在同一LINE群組張貼澄清訊息，及向公庫支付1萬元緩起訴處分金。

    陳姓民眾於5月28日在其住處，以手機連結上網，登入某個有4836位成員LINE群組內，公開張貼「嘉義某醫院開刀病患確診」之不實訊息；陳姓民眾雖於發布不實訊息後，經網友提醒，隨即刪除該訊息，但已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散播不實訊息罪嫌。

    緩起訴處分書指出，嘉檢檢察官陳昭廷於5月31日接獲嘉市警一分局報告後進行偵查，檢方審酌陳姓民眾無不良素行，犯後坦承犯行，深具悔悟，態度良好，因一時失慮，予以緩起訴處分，向公庫支付1萬元。

    檢方並要求陳姓民眾在同一LINE群組內張貼「本人陳○○先前未經查證所傳送與疫情有關之訊息為不實在，現特予澄清。」並呼籲大家接獲相關疫情訊息，切勿轉傳，以免造成民眾恐慌，若有疑義，請撥打防疫專線1922，或向各地衛生單位洽詢。隨意轉傳、散播假訊息，觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金」等訊息。

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