高雄首例確診死亡？雙北多處工地停工？ 2網友散布謠言被法辦

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等社群上，出現雙北地區多處工地停工、高雄出現首例確診患者死亡等謠言，為遏止不實訊息影響公共秩序及干擾防疫作業，已溯源約談2名涉嫌散布的網友，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。 （圖：調查局提供）

2021/06/07 20:09

〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等社群上，出現雙北地區多處工地停工、高雄出現首例確診患者死亡等謠言，為遏止不實訊息影響公共秩序及干擾防疫作業，已溯源約談2名涉嫌散布的網友，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。

LINE近來謠傳「請各廠商注意，目前所查詢到因新冠疫情影響工地如下：淡水-電源廠康舒新建大樓工地、士林-台北日僑學校新校舍、南港-南港機廠公共住宅-大陸工程、板橋-遠雄鉑翠-遠雄建設、土城-國泰上城-國泰建設。協請各廠商了解是否有施工人員近期至這幾個建案施工過，若有，請該施工人員先不要來工地上班，感謝各位。」的謠言，苗栗縣調查站向業者查證，確認並無工人確診停工，查出該謠言為中部巫姓男子散布，已於6月4日約談他到案，訊後移送新北地檢署法辦。

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無獨有偶，臉書社團於5月間出現討論社區疫情的相關議題，下方留言區有網友回覆「我家隔壁說確診的那個剛剛死亡」的不實訊息，高雄市調查處火速溯源調查，確認是南部李姓女子散布，已於6月4日約談李女到案，她供稱訊息是來自鄰居口耳相傳，誤信未查證即留言於臉書社團，訊後已移送高雄地檢署偵辦。

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武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等社群上，出現雙北地區多處工地停工、高雄出現首例確診患者死亡等謠言，為遏止不實訊息影響公共秩序及干擾防疫作業，已溯源約談2名涉嫌散布的網友，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。 （圖：調查局提供）

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