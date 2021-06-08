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    隊員摔死登山領隊稱「問心無愧」 遺孀：夜路走多會碰鬼

    王詮翔（圖上，黃衣者）帶隊攻頂的畫面，可見天候差且積雪，此照片拍攝後數小時，隊員張秝華即失足摔死。（死者家屬提供）

    王詮翔（圖上，黃衣者）帶隊攻頂的畫面，可見天候差且積雪，此照片拍攝後數小時，隊員張秝華即失足摔死。（死者家屬提供）

    2021/06/08 22:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕王詮翔招攬登山（俗稱商業團），隊員張秝華失足死亡，對於王詮翔判刑1年8月，張妻喊話，「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公」、「奉勸你夜路走多了，還是會碰鬼」。王銓翔也在臉書回應說，他真誠待人，卻因自己太善良、沒有心機而被霸凌，「我問心無愧」。雙方民事也戰得如火如荼，王男以被張妻打傷，要吃保肝藥等理由索賠542萬元，一審敗訴後，張妻已對王男提起600萬元求償，目前審理中。

    王詮翔控告死者張秝華遺孀案，是王男於2019年3月29日，到高雄市殯葬管理處的張男靈位上香，張妻忍不住憤怒，徒手敲打王男頭頸，王男頭頸部鈍挫傷，卻索賠542萬餘元，包含他左手粉碎骨折，腰部與頸部挫傷疼痛，衍生倦怠無力、睡眠障礙，要吃保肝藥、雞精、高蛋白飲食、鈣片或葡萄糖胺，以及他喪失工作能力，要請看護等。

    高雄地院法官認為，王男當時是「頭頸部鈍挫傷」，卻把以前的左手骨折等傷害拿來索賠，在醫院治療「左側手部」的傷勢，也與張妻毆打王男的「頭頸部」不同，至於保肝藥、雞精等藥物補品與看護，難以認定是案發後生活新增所需的支出。王男母親也作證說， 王男案發後持續工作，今年1月判決張妻應支付王男2萬元，但張妻已於刑事庭交付2萬元，因此不用再給付，可上訴。

    王男另於2017年間持有槍彈被警方搜索，查扣改造工具一批，克拉克改造手槍1枝，各式子彈與半成品36顆，他於偵查與台中地院一審準備程序，都承認改造槍械，之後翻供改口說，槍彈是「蔣緯國送給我的」，一審依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑5年10月，併科罰金6萬元。

    王男於臉書發文，「如今我又身犯蔣緯國爺爺贈送槍彈的槍炮罪，上訴可能無效，入監再即…，要湊個安家費給兩老，二審律師費要6萬都很結据」，「有點無言，想哭，…至少我問心無愧」。

    隊員詢問天候差是否還要登山？王詮翔答覆要去，「要撿鹿角的」，張妻據此指控「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公」。（死者家屬提供）

    隊員詢問天候差是否還要登山？王詮翔答覆要去，「要撿鹿角的」，張妻據此指控「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公」。（死者家屬提供）

    隊員張秝華雖攻頂成功，但返程途中卻失足摔死。（死者家屬提供）

    隊員張秝華雖攻頂成功，但返程途中卻失足摔死。（死者家屬提供）

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