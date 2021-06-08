強行攻頂釀登山隊友摔落山谷身亡 領隊判刑1年8月

法官依過失致死罪判王男1年8月，可上訴。（資料照）

2021/06/08 05:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕外號「虎哥」的男子王詮翔，每人收費8000元，招攬張秝華等4人攀登馬博橫斷（台灣山界四大障礙路線之一），明知積雪且隊員裝備不足，他可能是想撿鹿角而執意攀登，導致張男摔落山谷死亡，台中地院審理時，他辯稱告訴隊員「風險自負」，張男之死與他無關，法官痛批他「嚴重欠缺身為登山領隊應有的責任觀念」，不知反省又推諉卸責，依過失致死罪判刑1年8月，可上訴。

對此一判決結果，張男之妻於臉書，感謝兩年來關心的朋友，她對王男喊話，「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公」、「奉勸你夜路走多了，還是會碰鬼」。

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王詮翔也在臉書回應判決，「身為登山隊領隊，我真誠待人，就是因為太善良沒有心機，有心人運用媒體及小號，惡意摸黑+網路霸凌，如今落得身敗名裂，還被判刑好幾年，實在情何以堪很無言」，「我問心無愧」。

判決書指出，王詮翔於2014年起，透過臉書招攬登山活動的隊員，2019年2月間，張秝華等5人報名參加 「3月12～19日馬博橫斷登山行程」（1人未去），王男向每人收8000元，2月14日於玉山國家公園管理處的「攀登玉山園區開放（須具長程縱走登山經驗）登山路線聲明書」中，偽簽5人名字。

王男於3月12日帶領張秝華等4人進入玉山山區，於登山口處見玉山北峰積雪，當天夜間夜宿觀高工作站時，另一登山隊告知，秀姑巒山及白洋金礦山屋等地均下雪，王男還是決定繼續登山，13日夜宿白洋金礦山屋時，2名新加坡登山客告知，秀姑巒山天氣不佳且積雪，王男仍照常登山行程，14日王男帶領登山隊，至秀姑坪（秀姑巒山登山口）途中，無視隊員沒有雪攀裝備，強行帶隊員輕裝上攻秀姑巒山，當天上午10時折返途中，張秝華僅穿戴簡易型冰爪，無法應付積雪，在距離秀姑坪約500、600公尺，滑落至秀姑巒山山區海拔3570公尺處死亡。

台中地院審理時，他全盤否認犯行，辯稱他在臉書社團中，註明要「同意代筆」才能參加活動，代簽名是經隊友同意，他也一再告知隊員「風險自負」，發生山難與他無關等語，其律師也辯護說，張秝華是因自己過失而死亡。

法官認為，隊友一致證稱，沒有授權王男簽名，更未見過聲明書，至於王男辯稱山難與他無關，法官認為，王男身為領隊，對隊員安全當然負有看顧注意義務，而且王男還受有報酬（收費），與死者有義務關係，卻有諸多疏失，包括明知路況差、積雪，隊員又沒攜帶充足雪地裝備，仍堅持繼續登山，甚至帶隊強行攻頂，造成張男死亡的後果，王男違反注意義務甚明。

至於王男一再辯稱，他告知隊員「活動風險自負」，他不用對張男之死負責，法官強調，王男收錢擔任領隊，就應承擔義務，義務不能從單方的片面聲明，就能夠解除，如果能單方面解除，那國家對於登山的管制與領隊責任的賦予，將形同架空。

法官痛批王男，矢口否認犯行、不知自省，無視自己疏失所造成後果，嚴重欠缺領隊應有的責任觀念，過失情節重大，且一再推諉卸責，毫無悔意，沒有與被害人家屬達成和解，但考量山難發生時，有深入險境積極救人，行使偽造私文書罪部分判刑4月，可易科罰金，過失致人於死罪則判刑1年8月，可上訴。

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