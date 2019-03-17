獨家》隊員滑落秀姑巒山 王姓領隊：急救人自己差點送命

2019-03-17 22:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台中王姓領隊12日至19日帶4名山友爬馬博拉斯橫斷，14日上午5人輕裝、穿著冰爪登頂秀姑巒山後，下山途中53歲張姓男子不慎滑落崩壁。今天下午回到登山口的王姓領隊電話受訪。他說，當時因心急，他沒想太多也往下衝，從滑落處一路往下「滑」到發現張姓隊友的地點，垂直落差約2、300米「他只花了1、2分鐘就到了」，看到張男頭部有明顯撞擊傷口，確定無呼吸、心跳及脈搏顯已身亡，令他相當自責。他說，事後回想才驚覺「太冒險、差點沒命」。

王姓領隊還原意外當時情況。他說，13日下午山區就開始飄雪，14日一早5人有穿冰爪，從白洋金礦山屋重裝出發，沿途路上積雪，到秀姑巒山南側登山口放下大背包輕裝上登，徒步約1公里多在上午9時左右登頂秀姑巒山。王姓領隊強調，他的習慣是全部隊友要走一起，不能落單，且上山沿途已跟隊友提醒，在雪地「萬一滑下去如何制動，如何回頭勾住、拉住缺口」。

王姓領隊回想，秀姑巒山下山途中最危險是距離三角點約200、300米的路段，通過危險路段後，約上午10點左右，後方2位隊員在海拔約3700多米、距離登山口約700公尺的轉彎處雙雙跌下去。他和其他2人在上面緊張地大叫「趕快拉住、拉住」旁邊的杜鵑叢，其中1人幸運在底下30米停住，有戴岩盔的張姓山友卻直直滑下去。

領隊說，他與3隊友約定「如果我中午12點沒走上腰繞路，你們就去求救」，接著他也往下衝。他說，當時以為張男會在腰繞路徑上停下來，沒想太多就往下衝，結果結冰的碎石坡相當滑，他靠雙腳腳跟制動，抵擋不斷滑落的重心，自己途中也左手骨折。他先在下方150公尺僅發現張男的外套，繼續往下滑到腰繞路徑也沒發現人，再往下滑約200米距離發現到張男時，張已頭破血流，呼吸沒有了，頸部、手部脈搏都已量不到，當下心情十分難過。

完成座標定位後，王姓領隊說，他花了2個多小時，才從墜落處爬回腰繞路上，當時已12點半、3名隊友已往白洋金礦方向撤退，他也在下午3點多趕回白洋金礦山屋並報案求救。

而王姓領隊也全身多處挫傷、左手骨折麻痺失去知覺，雙腿及腳跟腫脹，今天下午由保七及玉管處人員陪同下山。王姓領隊說，事後回想「才1、2分鐘自己就往下滑了3、400公尺遠的距離，垂直落差有200公尺」，也覺得太冒險「太靠勢」真的差點沒命。

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