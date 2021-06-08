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    7旬婦陷入網戀 「弟弟老公」要她轉13萬元

    7旬婦人陷入網戀而匯款。（記者陳恩惠翻攝）

    7旬婦人陷入網戀而匯款。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/08 11:35

    ［記者陳恩惠／桃園報導］愛情不分年齡且盲目？73歲陳姓女子昨天到桃園市八德區某銀行臨櫃匯款13萬元，雖然金額不大，行員關懷探詢轉帳對象是熟識的人？女子脫口而出「要轉給老公」，卻又改口「我弟弟啦」，引起行員懷疑報警，桃市警八德分局四維派出所據報前往，仔細詢問陳女真的認識對方、雙方有無見過面？逼得她只得承認在line認識的，男子頻稱她「老婆」，讓她覺得再度年輕，於是陷入網戀。

    八德分局表示，四維所警員王韋程、李宗燊昨天上午10點外出巡邏時，接獲派案稱某銀行疑似有婦人遭詐騙案件，趕往發現現場是名7旬婦人，雖然白髮染成深色，但仍能看出歲月的痕跡；2員詢問是否接獲假檢察官電話，或帳號涉及重大刑案等電話，並針對她要匯入的帳號查詢，竟是女性人頭帳戶，經警方進一步詢問，陳女才坦承是line加好友的網戀對象。

    陳女說，2個多月之前，line軟體的加入好友出現陌生的張姓男子，對方自稱是某家公司的負責人，天天對她噓寒問暖，最後竟然叫她「老婆」，讓單身獨居的她冒出了許多粉紅泡泡；近來張男突然拜託她幫忙，想借錢投資房產，但她拿不出大筆金額，只能出借13萬元。

    但員警清查欲匯入的帳戶卻發現是陌生女子戶頭，也將愛情詐騙的類型和模式分析給陳女聽，她起初仍深信不疑，說與張男認識2個多月，對方應是真的需要幫助才會借錢，兩警和女行員輪番上陣耐心說明，列舉多起網路詐騙案例，並以10幾萬雖然不多，但對年長者來說也是多年打拚要好好珍惜，她才清醒，當場封鎖了張男。

    警方說，詐騙集團常自稱是軍人、醫生並用帥氣照片搭訕，再以甜言蜜語各種話術要被害人匯至指定帳戶，再次呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失，也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    張姓男子頻頻詢問陳婦是否已經出門匯款。（記者陳恩惠翻攝）

    張姓男子頻頻詢問陳婦是否已經出門匯款。（記者陳恩惠翻攝）

    7旬婦人收到簡訊。（記者陳恩惠翻攝）

    7旬婦人收到簡訊。（記者陳恩惠翻攝）

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