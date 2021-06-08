逮捕來自新北詐騙嫌犯 嘉義警方全身防護做筆錄

朴子警方全身防護偵訊詐騙嫌犯。（記者林宜樟翻攝）

2021/06/08 11:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子分局警方，日前偵破2名詐騙集團成員到嘉義縣詐財，6月4日當場逮捕犯嫌；警方發現犯嫌蔡姓男子、溫姓少年，均來自新北市，且搭乘高鐵、小黃計程車四處趴趴走領錢，足跡從北到南，員警們不敢大意，全程在戶外偵訊，為避免成為防疫破口，全程作好防護，案件偵辦完畢後完成駐地清消，依詐欺罪嫌移送法辦。

嘉義縣東石鄉被害人6月4日接到自稱電信公司客服人員，因為手機門號帳單未繳，金融帳戶被當作洗錢帳戶，涉及洗錢，詐騙集團假冒檢警人員要求被害人提領33萬2000元，要求被害人不得聲張，將提領的錢、金融帳戶存摺、提款卡裝在袋子裡丟於村莊的小廟旁。

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被害人領錢後，連同銀行存摺及提款卡，打包裝在提袋內，放置於住家附近的小廟旁。詐騙集團上游指派車手溫姓少年，拿取被害人包裹，溫姓少年取得包裹後，聽從詐騙集團上游指示前往附近超商，持被害人提款卡欲提領現金，路過民眾覺得溫姓少年形跡可疑，通報警方到場，朴子分局偵查隊及東石聯合所員警到場盤查，溫姓少年坦承受上游詐騙集團指揮領取被害人帳戶內金錢。

朴子分局偵查隊郭姓小隊長眼尖發現，超商外有未熄火計程車，經盤查，後座乘客蔡姓男子坦承溫姓少年已交付被害人的33萬2000元及存摺，藏於計程車之後座地板。

警方清查，溫姓少年及蔡姓犯嫌，6月3日曾以同樣手法詐騙六腳鄉一名民眾，損失29萬8000元；朴子警方呼籲，近期分析詐騙集團慣用「假檢警詐騙」、「猜猜我是誰」、「假投資詐財」等手法詐騙民眾，疫情期間民眾在家防疫，有疑問可撥打165反詐騙專線或是110報案電話詢問。

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