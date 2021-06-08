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    政院「紓困4.0」上路 小心假勞工紓困貸款詐財

    行政院「紓困4.0」上路，165反詐騙LINE官網提醒民眾防詐。（取自165反詐騙LINE官網）

    行政院「紓困4.0」上路，165反詐騙LINE官網提醒民眾防詐。（取自165反詐騙LINE官網）

    2021/06/08 11:18

    ［記者張協昇／南投報導］行政院「紓困4.0」上路，包括有擴大急難紓困、兒童家庭防疫補貼及勞工紓困貸款等項目，但警方提醒民眾勿隨意點擊他人轉傳的線上申辦網址及小心假登錄網頁，不要輕信來自網路、手機簡訊或電話行銷的銀行貸款或代辦業者廣告，若對方聲稱是代辦此次勞工紓困貸款，並要求預先支付手續費或交付存摺、提款卡、網路銀行密碼等等，就是歹徒慣用詐騙手法！

    南投警方表示，行政院「紓困4.0」上路後，詐騙集團也蠢蠢欲動，根據刑事警察局165反詐騙官網整理出來的防詐訊息，詐騙集團可能假冒政府機關或銀行名義，打著急難紓困申辦網址名義，亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，趁機騙取個資或植入惡意程式，因此，民眾千萬不要隨意點擊他人轉傳的線上申辦網址。

    此外，提防歹徒設立的假登錄網頁，如果接到自稱政府機關、銀行來電要求操作ATM或網路銀行，應該就是詐騙，請掛斷電話後撥打165查證，也不要輕信來自網路、電話行銷或手機簡訊的銀行貸款或代辦業者廣告，尤其對方若聲稱是代辦此次勞工紓困貸款，並要求預先支付手續費或交付存摺、提款卡、網路銀行密碼等等，就是歹徒慣用的假借貸、真詐騙手法！

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