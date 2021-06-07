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    讓信徒吃苦藤粉排毒喪命 宮主涉過失致死逆轉獲判無罪

    衛福部表示，苦藤根本不是中藥材。（資料照）

    衛福部表示，苦藤根本不是中藥材。（資料照）

    2021/06/07 14:06

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］在桃園市經營宮廟的53歲邱姓婦人，2018年6月見問事的28歲賴姓女子臉部紅疹，以1000元代價提供苦藤粉，豈料，賴女連續服用15天竟喪命，邱婦被控過失致死及違反「醫療法」並起訴，經桃園地院審理全案逆轉，合議庭從邱婦轉讓過程及苦藤可能增加肝毒性並非眾所周知，邱婦自己亦長期食用，難認她有醫療行為及應注意未注意過失，予以無罪，可上訴。

    邱婦與丈夫一同經營宮廟，她擔任宮主兼乩身，2018年6月30日傍晚，賴女與哥哥前往問事，結束後邱婦見賴女臉部紅疹，便以1000元代價提供苦藤粉，聲稱可以清熱、排毒，賴女連續服用15天，因高燒不退才停止，後續因症狀未減緩送醫赫見肝指數過高，治療無效於8月9日死亡。

    家屬控訴邱婦沒有醫療執照，見賴女因醫美手術臉部紅疹，診療後逕自提供苦藤粉；邱婦喊冤，對方並無告知紅疹是醫美造成，只是好意提供苦藤粉清熱、解毒，都是跟別人買來的，她自己有在吃，不是為了賺錢、亦無醫療行為。

    賴女死因經鑑定為毒性肝疾病引發肝衰竭等導致多重器官衰竭死亡，法醫從發病過程、醫院病歷、解剖及國內外文獻，研判與服用苦藤粉相關。

    合議庭傳喚在場證人，認為邱婦應是見賴女臉上紅疹，拿了苦藤粉給她服用，若她有經告知紅疹是醫美所致，又據此診斷是體內有毒，前後並不合理，因此邱婦轉讓苦藤粉給賴女的經過，與醫療業務行為定義不符合。

    另，苦藤粉非中央主管機關認定的中藥，邱婦提供的苦藤粉也未驗出中、西藥成分，且苦藤取得容易、民間相傳可清熱解毒，邱婦丈夫、友人均有長期服用，加上苦藤未經衛福部公告管制，雖有可能增加肝毒性的報導及文獻，難認一般民眾周知，邱婦根據自身對苦藤的認識、取得途徑及食用經驗，將苦藤粉轉讓給賴女服用，亦難認有應注意而未注意過失，或有預期服用可能引起肝衰竭的可能。

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