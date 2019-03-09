宮廟開藥 苦藤粉排毒 女吃15天喪命

2019-03-09

臉有紅疹 被指體內有毒素

〔記者周敏鴻、吳亮儀／綜合報導〕在桃園市賣檳榔的廿八歲賴女，上醫美診所做完肌膚治療，臉頰出現紅紅的疑似紅疹，經營宮廟的邱姓女子跟她說「妳需要排毒」，賣苦藤粉給賴女服用，沒想到排毒變成餵毒，賴女僅服用十五天就送掉一命；法醫解剖發現，賴女生前未罹患重大疾病，證明是服用藥粉後導致多重器官衰竭死亡，檢察官將邱女依過失致死、違反醫師法罪嫌起訴。

一罐苦藤粉 要價一千元

賴女平日跟著母親在檳榔攤工作，因臉部長汗管瘤，上醫美診所治療「脂漏性角化症」，五十一歲邱女去年六月三十日晚間在其桃園市大園區經營的宮廟開壇問事，見賴女臉紅紅的，便說：「妳體內有毒素，可服用苦藤粉，每天早晚各服兩匙就可排毒。」提供賴女每罐要價一千元的苦藤粉。

賴女返家後依指示按時服用，至去年七月十四日服用第十五天，竟出現高燒不退趕緊停藥，隔天病況更嚴重緊急送醫，轉診林口長庚醫院急救仍回天乏術，八月九日宣告死亡。桃園地檢署檢察官調查及法醫解剖認定，賴女服用苦藤粉後造成毒性肝炎，引起急性肝壞死合併肝衰竭、肝性腦病變、缺氧性腦病變，導致多重器官衰竭死亡。

邱女辯稱，她見賴女臉上有斑點，告知苦藤粉可清火解熱，未勉強對方服用，也沒要賺對方的錢及從事醫療。但檢方調查認為，邱女無醫師資格卻執行醫療業務，涉嫌違反醫師法及刑法過失致死罪嫌。

衛福部︰苦藤非中藥材

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，很多亞洲國家將苦藤當作草藥，認為它有解熱鎮痛、抗發炎、抗氧化的作用，屬於民間療法，但國內外醫學文獻中很多都提到，苦藤可能導致急性肝炎、甚至惡化嚴重到肝衰竭。他提醒，民眾若要尋求治療，一定要找正規醫院求診。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪說，苦藤根本不是中藥材，充其量只是一般的民間「草藥」，民眾千萬別亂吃，要治病應該要找合格醫師診治。

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