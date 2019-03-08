宮廟女宮主亂開排毒藥 害死女信徒

2019-03-08 17:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市邱姓女子在大園區經營一處宮廟並擔任乩身，每週六都開壇供信眾問事，去年6月30日晚間，信眾賴姓女子由哥哥陪同前來問事，賴女臉上因醫美治療留下大片紅疹，邱女拿苦藤粉給賴女服用，事後賴女發燒送醫，不幸死亡，桃園地檢署今天偵結，因邱女執行醫療業務，違反醫師法提起公訴。

邱女（51歲）未經醫師考試及格或依醫師法規定領有醫師證書，不得執行醫療業務，當天晚間看到賴女臉上有因醫美治療後的大片紅疹，診斷賴女體內有毒素，就以1罐1000元的苦藤粉，提供給賴女每天早晚各服用2匙以供排毒。

當天晚間賴女先服用2匙，之後返家又依照邱女指示，早晚各服用2匙到去年7月14日，檢方說，當天身體隨即發燒不退，停止服藥，隔日病狀愈嚴重，家人緊急送他到醫院治療，但肝指數飆高，迫近肝衰竭程度，轉診到林口長庚紀念醫院後，仍因肝性腦病變、缺氧性腦病變，致多重器官衰竭，治療無效，同年8月9日下午宣布死亡。

檢方說，邱女未取得合法醫師資格，卻擅自執行醫療業務、過失致死，以依違反醫師法，昨天偵結將她提起公訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/