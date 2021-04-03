為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    4/3 今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/04/03 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月3日）開獎的第110000080期今彩539頭及第110000080期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000080期雙贏彩中獎號碼為「07、08、09、10、11、12、14、15、16、17、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共460注中獎，每注可得500元；肆獎共2120注中獎，每注可得100元。

    第110000080期今彩539中獎號碼為「06、08、12、23、25」，頭獎摃龜；貳獎共263注中獎，每注可得2萬元；參獎共8271注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4097注中獎，每注可得50元。

    第110000080期39樂合彩中獎號碼為「06、08、12、23、25」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共219注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9035注中獎，每注可得1125元。

    第110000080期3星彩中獎號碼為「992」，正彩共66注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000080期4星彩中獎號碼為「3559」，正彩共6注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4/3 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/04/03 20:52

    4/3 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    4/2 今彩539頭獎6注中獎！台中彩券行包了3注
    2021/04/02 22:38

    4/2 今彩539頭獎6注中獎！台中彩券行包了3注
    4/2 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/04/02 21:00

    4/2 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    4/1 今彩539頭獎開出3注！ 獎落雙北、屏東
    2021/04/01 22:39

    4/1 今彩539頭獎開出3注！ 獎落雙北、屏東
    社會今日熱門
    台鐵出軌》太魯閣號意外 傷者名單增至162人
    2021/04/03 06:01

    台鐵出軌》太魯閣號意外 傷者名單增至162人

    台鐵出軌》工程車滑落釀禍 日本司機嘆：台灣大車駕駛習慣不佳
    2021/04/03 00:56

    台鐵出軌》工程車滑落釀禍 日本司機嘆：台灣大車駕駛習慣不佳

    台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布22名確認者名單
    2021/04/03 06:24

    台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布22名確認者名單

    台鐵出軌》看了33具遺體 罹難者家屬承受壓力
    2021/04/03 00:58

    台鐵出軌》看了33具遺體 罹難者家屬承受壓力

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播