4/3 今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/04/03 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月3日）開獎的第110000080期今彩539頭及第110000080期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000080期雙贏彩中獎號碼為「07、08、09、10、11、12、14、15、16、17、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共460注中獎，每注可得500元；肆獎共2120注中獎，每注可得100元。

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第110000080期今彩539中獎號碼為「06、08、12、23、25」，頭獎摃龜；貳獎共263注中獎，每注可得2萬元；參獎共8271注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4097注中獎，每注可得50元。

第110000080期39樂合彩中獎號碼為「06、08、12、23、25」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共219注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9035注中獎，每注可得1125元。

第110000080期3星彩中獎號碼為「992」，正彩共66注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000080期4星彩中獎號碼為「3559」，正彩共6注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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