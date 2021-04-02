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    4/2 今彩539頭獎6注中獎！台中彩券行包了3注

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    2021/04/02 22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月2日）開獎的第110000079期今彩539，頭獎6注中獎，每注可得獎金400萬，其中3注由台中市大里區成功路558號「獎樂多彩券行」開出，另外3注分別由台南市安南區北安路二段457號「聯莊彩券行」、高雄市鹽埕區七賢三路254號「新高一六八彩券行」以及基隆市仁愛區忠二路65號1樓「福榮電腦樂透行」開出；第110000036期大樂透、第110000079期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000036期大樂透中獎號碼為「17、21、25、30、40、42，特別號：26」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得875萬361元；參獎共21注中獎，每注可得9萬4142元；肆獎共55注中獎，每注可得2萬3107元；伍獎共1314注中獎，每注可得2000元；陸獎共1783注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬246注中獎，每注可得400元；普獎共2萬5228注中獎，每注可得400元。

    第110000036期49樂合彩中獎號碼為「17、21、25、30、40、42」，四合摃龜；三合共32注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2149注中獎，每注可得1250元。

    第110000079期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、07、09、11、16、17、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共165注中獎，每注可得500元；肆獎共3047注中獎，每注可得100元。

    第110000079期今彩539中獎號碼為「24、28、31、33、36」，頭獎共6注中獎，每注可得400萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5493注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5998注中獎，每注可得50元。

    第110000079期39樂合彩中獎號碼為「24、28、31、33、36」，四合摃龜；三合共163注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7676注中獎，每注可得1125元。

    第110000079期3星彩中獎號碼為「168」，正彩共331注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000079期4星彩中獎號碼為「6182」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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