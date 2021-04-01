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    4/1 今彩539頭獎開出3注！ 獎落雙北、屏東

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/04/01 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月1日）開獎的第110000078期今彩539頭獎開出3注，由台北市士林區文林路173號1樓「好好發彩券行」、新北市林口區麗園一街19號的「富郁財源電腦彩券」及屏東縣內埔鄉內田村廣濟路269號的「天天旺彩券行」開出；第110000026期威力彩、第110000078期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000026期威力彩中獎號碼為「第一區：05、11、16、17、22、26，第二區：04」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共194注中獎，每注可得4000元；陸獎共1373注中獎，每注可得800元；柒獎共2526注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3892注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7890注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2076注中獎，每注可得100元。

    第110000026期38樂合彩中獎號碼為「05、11、16、17、22、26」，五合摃龜；四合2注中獎，可得6萬7500元；三合共77注中獎，每注可得5750元；二合共1858注中獎，每注可得750元。

    第110000078期雙贏彩中獎號碼為「02、04、09、11、12、14、15、17、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共130注中獎，每注可得500元；肆獎共1537注中獎，每注可得100元。

    第110000078期今彩539中獎號碼為「02、09、20、25、35」頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共246注中獎，每注可得2萬元；參獎共7902注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2847注中獎，每注可得50元。

    第110000078期39樂合彩中獎號碼為「02、09、20、25、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共366注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3563注中獎，每注可得1125元。

    第110000078期3星彩中獎號碼為「588」，正彩共53注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000078期4星彩中獎號碼為「1965」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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