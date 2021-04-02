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    台鐵出軌》台鐵車廂破裂變形 殘肢斷頭宛如人間煉獄

    特種搜救隊員們利用梯子進進7、8節車廂，車廂內多是嚴重破損的遺體。（記者林嘉東翻攝）

    特種搜救隊員們利用梯子進進7、8節車廂，車廂內多是嚴重破損的遺體。（記者林嘉東翻攝）

    2021/04/02 23:18

    〔記者林嘉東／新北報導〕台鐵408車次太魯閣號今天上午在花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人罹難。

    新北市消防局特搜隊員馳援，進入受創最嚴重的車廂，眼見多是殘缺不全的遺體，有的身首異處，有的缺手、缺腳，搜救到最後設法將散落在鐵道、車底、車廂外屍塊集中，替罹難者找到遺失的肢體：「宛如人間煉獄！」

    新北消防局特搜隊員今天下午12點30方趕抵事故現場，展開長達9小時的搜救任務。

    第六救災救護大隊秀峰分隊小隊長丁建利指出，他率隊深入5、6、7、8節車廂時，5、6節車廂與已與7、8節車廂脫離，每節車廂都因為多次左右撞擊清水隧道內隧道壁，出現嚴重破裂，撞擊力極度猛烈。

    丁說，由於火車坐椅並沒有安全帶，車廂撞擊隧道壁後，車廂內乘客也跟著被甩來甩去，撞來撞去，運氣不好的隨著破碎的車體被拋出車外，車內、外盡是殘缺不全的大體。

    丁指出，他在第6節破裂、變形的廁所內，發現嚴重破損的遺體，殘缺不全，另在第7 節車廂破裂的車體缺口上，發現一具掛著的男童遺體，但男童的頭顱並不在身上，他忍痛小心翼翼把男童的下半身取下，再到車外找到男童的頭顱，將男童的頭顱與身體合在一起。

    「車內多是殘缺不全的遺體」丁憶述，比恐怖電影畫面還恐怖，但被拋出車外的遺體更可憐，鐵道、車底、車廂外，到處是罹難者斷成多截的手、腳、與破損的遺體，隊員要小心翼翼前進，避免踩到，搜救到最後都是設法在替罹難者找回破碎、遺失的肢體，「宛如人間煉獄！」

    特種搜救隊員們利用梯子進進7、8節車廂，車廂內多是嚴重破損的遺體。（記者林嘉東翻攝）

    特種搜救隊員們利用梯子進進7、8節車廂，車廂內多是嚴重破損的遺體。（記者林嘉東翻攝）

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