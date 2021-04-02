台鐵出軌》傷亡舉國哀痛 呂秋遠：不要拿悲劇做任何政治操作

台鐵408車次太魯閣號在花蓮秀林鄉的清水隧道撞擊滑落邊坡的吊卡車因而出軌，造成重大傷亡。（記者羅沛得攝）

2021/04/02 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發後，原預計9點39分抵達花蓮火車站，未料在花蓮秀林鄉的清水隧道撞擊滑落邊坡的吊卡車因而出軌，造成重大傷亡。律師呂秋遠在臉書表示，「在這個舉國哀痛的時候，不要再拿這件悲劇來做任何政治操作」、「第一時間就要檢討政府，不知道這些人居心何在」。

呂秋遠指出，「在這個舉國哀痛的時候，不要再拿這件悲劇來做任何政治操作，至少初步判定的原因是車子撞到列車，第一時間就要檢討政府，不知道這些人居心何在。現在這個時候，救災優先就是比較重要，後續的檢討一定會有的，現在到底在急什麼？講得好像自己就是當事人，斬釘截鐵的去評論事故，對救災有幫助嗎？」

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呂秋遠認為，「我們能做的事，是為傷者祈禱、為死者默哀，如果不是很緊急，先不要到花東的醫院急診，減少人力負擔，不要到現場看熱鬧，也盡量避開國道5號，增加救難的難度。在引述任何的消息前，或是想要捐贈任何物資，請先注意官方釋出的消息，流言很多、詐騙更多，利用災難發政治財或災難財的人，無所不在。」

呂秋遠說：「災難這種事，其實每次都是『差一點就是我了』。我們對於未來要心存敬畏，珍惜自己與家人、朋友相處的時間，可以的話，擁抱一下你身邊的人，跟他們說，我愛你。因為下一秒，我們都可能因為任何別人的疏忽、自己的大意，甚至無來由的原因，就被迫跟身邊的人永別了。希望大家都可以好好的。無論發生什麼事，都要好好的活著。」

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