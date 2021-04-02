台鐵出軌》傷亡舉國哀痛 呂秋遠：不要拿悲劇做任何政治操作
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發後，原預計9點39分抵達花蓮火車站，未料在花蓮秀林鄉的清水隧道撞擊滑落邊坡的吊卡車因而出軌，造成重大傷亡。律師呂秋遠在臉書表示，「在這個舉國哀痛的時候，不要再拿這件悲劇來做任何政治操作」、「第一時間就要檢討政府，不知道這些人居心何在」。
呂秋遠指出，「在這個舉國哀痛的時候，不要再拿這件悲劇來做任何政治操作，至少初步判定的原因是車子撞到列車，第一時間就要檢討政府，不知道這些人居心何在。現在這個時候，救災優先就是比較重要，後續的檢討一定會有的，現在到底在急什麼？講得好像自己就是當事人，斬釘截鐵的去評論事故，對救災有幫助嗎？」
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呂秋遠認為，「我們能做的事，是為傷者祈禱、為死者默哀，如果不是很緊急，先不要到花東的醫院急診，減少人力負擔，不要到現場看熱鬧，也盡量避開國道5號，增加救難的難度。在引述任何的消息前，或是想要捐贈任何物資，請先注意官方釋出的消息，流言很多、詐騙更多，利用災難發政治財或災難財的人，無所不在。」
呂秋遠說：「災難這種事，其實每次都是『差一點就是我了』。我們對於未來要心存敬畏，珍惜自己與家人、朋友相處的時間，可以的話，擁抱一下你身邊的人，跟他們說，我愛你。因為下一秒，我們都可能因為任何別人的疏忽、自己的大意，甚至無來由的原因，就被迫跟身邊的人永別了。希望大家都可以好好的。無論發生什麼事，都要好好的活著。」