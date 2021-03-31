查無縱火獲釋 老翁不回家：等吃完警察提供的便當

警方逮捕只穿內衣褲的賴姓老翁，排除縱火之後，他要吃完警察的便當才回家。（記者張瑞楨翻攝）

2021/03/31 11:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區漢陽街一處社區公寓的五樓，今天清晨1時許起火，起火位置是69歲賴姓獨居老翁住處，火勢很快撲滅，無人傷亡，鄰居卻指控老翁是「頭痛人物」，質疑常撿拾資源、廢家具回家堆置，整個住處堆滿雜物的賴姓老翁縱火，警方把只穿內衣褲的老翁帶回偵訊，但他情緒激動、難以溝通，且消防局初步鑑定，卻又沒有縱火跡象，起火原因疑為老翁客廳的神桌，點燃的香引燃雜物，警方請老翁回家，但老翁卻說，他要等中午吃完警察提供的便當，才願意回家。

賴姓獨居老翁常撿拾廢棄物品回家，整個住處堆滿雜物，包括各種廢棄瓶罐、家具、沙發、椅子、電器用品，案發時更有鄰居質疑，老翁是「問題人物」、「社區的頭痛人物」，可能是老翁自己縱火，中市警局二分局警方見老翁只穿內衣褲，不排除縱火，將他帶回派出所偵訊，但老翁情緒激動，警方問不出詳細過程。

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中市消防局至上午10時，初步鑑定沒有人為縱火跡象，起火位置是老翁住處客廳的神桌，起火原因可能是燃香祭拜神明時，香不慎引燃雜物，初步排除縱火的可能，警方請示檢察官，檢方指示先讓老翁回家。

有趣的是，情緒狀況欠佳的老翁，卻不願返家休息，他知道警方詢問證人或嫌犯，會提供三餐，他希望能吃完警方提供的午餐再回家，警方已訂便當招待他。

火警引發社區恐慌，居民指老翁常撿拾堆置廢棄雜物，是讓社區頭痛的人物。（記者張瑞楨翻攝）

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