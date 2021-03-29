高雄半導體大廠強茂火警 已獲控制

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半導體大廠強茂公司4樓頂電機室竄出黑煙、火光，消防員佈水線滅火。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市岡山區岡山北路半導體大廠「強茂」公司，今天下午3點25分4樓頂電機室竄出黑煙、火光，工廠員工倉皇逃出。高市消防局緊急出動岡山、路竹、永安、彌陀、楠梓、橋頭、梓官、阿蓮、右昌分隊共20車50人前往搶救，目前火勢已獲得控制，無人受困。
高市消防局緊急出動搶救，目前火勢已獲得控制。（記者蘇福男攝）
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