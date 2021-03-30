王淺秋控新文化基金會「教扮假韓粉」挨告 攸關公共利益判免賠

王淺秋在大選前開記者會指控「新文化基金會」領政府錢卻培養網軍、在臉書上「假扮韓粉」，遭基金會認定不實，求償百萬、需刊道歉聲明，高等法院認為，王女是針對總統選舉的公眾利益做評論，仍判基金會敗訴。（資料照）

2021/03/30 12:50

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕代表國民黨參選2020年總統大選的韓國瑜，其愛將王淺秋在大選前開記者會指控「新文化基金會」領政府錢卻培養網軍、在臉書上「假扮韓粉」，遭基金會認定不實，求償百萬、需刊道歉聲明，高等法院認為，王女是針對總統選舉的公眾利益做評論，無法認定有真實惡意，仍判基金會敗訴。還可上訴。

王淺秋是韓國瑜擔任高雄市長期間的新聞局長，獲其重用，韓國瑜參選總統時，王女則是競選辦公室總發言人。王淺秋在去年1月6日記者會上指出，駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，在臉書粉絲團發布「假扮韓粉教戰守則」，質疑基金會每年領政府補助約119萬元，卻假借舉辦研習營對學生洗腦並培養網軍。

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新文化基金會認為王淺秋所述不實，提告求償100萬元，並刊登道歉啟事。委任律師房彥輝指出，為因應網路時代來臨，基金會確實有做網軍輿情，目的是為透過網路溝通，與一般大眾認知的網軍完全不同。

房彥輝強調，王淺秋的言論已讓大眾對基金會產生負面觀感，損害基金會長期以來公共服務、關心社會議題的形象，且本件訴訟期間，王淺秋又再度指涉基金會假公濟私，堪稱毫無悔意。

王淺秋的委任律師葉慶元反駁說，新文化基金會對於研究營有支持民進黨的講師、有做網路輿情、有開課訓練政治幕僚、有拿政府的錢，均不否認，故不清楚基金會提告為哪齣。

一審判新文化基金會敗訴，王淺秋免賠、不必刊道歉聲明，新文化基金會不服，上訴高等法院。

高院審理認為，從形式上觀察，新文化基金會在臉書發布的圖文，的確在指導觀看網頁製作者製作像韓粉的反串文，王淺秋指稱該基金會教導大家製作反串韓粉貼文，屬於一定事證的事實陳述，並非憑空虛偽捏造，無法認定主觀上是出於惡意而做不實陳述的內容。

再者，王淺秋其他言論，是指新文化基金會申請政府補助，長期舉辦營隊，且營隊性質有以訓練政治人物為目的，又有針對總統選舉在臉書網頁發布「假扮韓粉教戰守則」等事實，應可認定是就攸關公眾利益所做的評論，並無真實惡意。

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