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    首頁　>　社會

    控新文化基金會「教扮假韓粉」 王淺秋挨告勝訴免賠百萬

    王淺秋召開記者會指控「新文化基金會」培養網軍、在臉書上「假扮韓粉」，被基金會提告求償百萬，台北地院審今天判基金會敗訴。（資料照）

    王淺秋召開記者會指控「新文化基金會」培養網軍、在臉書上「假扮韓粉」，被基金會提告求償百萬，台北地院審今天判基金會敗訴。（資料照）

    2020-08-27 16:56:49

    〔記者溫于德／台北報導〕韓國瑜愛將王淺秋在2020總統大選前，開記者會指控「新文化基金會」領政府錢卻培養網軍、在臉書上「假扮韓粉」，遭基金會認定不實，求償百萬。台北地院審結，今天判基金會敗訴。可上訴。

    王淺秋是韓國瑜擔任高雄市長期間鎮的新聞局長，韓國瑜選總統時，她則是競選辦公室總發言人。王淺秋今年1月6日在記者會上指出，駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，在臉書粉絲團發布「假扮韓粉教戰守則」，質疑基金會每年領政府補助約119萬元，卻假借舉辦研習營對學生洗腦並培養網軍。

    新文化基金會認為王淺秋所述不實，提告求償100萬元，並刊登道歉啟事。委任律師房彥輝先前開庭也說，為因應網路時代來臨，基金會確實有做網軍輿情，目的是為透過網路溝通，與一般大眾認知的網軍完全不同。

    房彥輝接著說，基金會很尊重學生的自主性，舉辦研習營主要是與青年交流的平台，而講師雖然可能有特定政治傾向，但不會只有民進黨，也可能有其他政黨傾向。

    房彥輝強調，王淺秋的言論已讓大眾對基金會產生負面觀感，損害基金會長期以來公共服務、關心社會議題的形象，且本件訴訟期間，王淺秋又再度指涉基金會假公濟私，堪稱毫無悔意。

    王淺秋的委任律師葉慶元反駁說，新文化基金會對於研究營有支持民進黨的講師、有做網路輿情、有開課訓練政治幕僚、有拿政府的錢，均不否認，故不清楚基金會提告為哪齣。

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