新人衝中市警所求助證婚 警樂簽名祝「百年好合」

圖中新人到警所求助證婚。（記者許國楨翻攝）

2021/03/29 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕一對住北部新人經過結婚儀式及宴客後，上週三開心到台中北屯戶政所申辦結婚登記時，驚覺最重要的結婚書約忘了帶，眼看衝回北部拿取恐錯過良辰吉時，只得硬著頭皮走入戶政所旁警所求助，詢問警員是否願意擔任證人幫忙簽結婚書約，兩名員警也樂得沾喜氣協助讓他們順利完成登記，更不忘助這對新人「百年好合」並合影留念，場面溫馨。

兩名員警樂得沾喜氣協助讓他們順利完成登記。（記者許國楨翻攝）

台中市第五分局四平派出所警員葉維康當天中午值班時，突見這對新人走進派出所，經詢問是否需要幫忙時，只見兩人略帶尷尬地的說「今天去戶政所申請結婚登記，結婚書約都準備好了卻忘了帶出來，沒有證人可以替他們證婚，想拜託葉員是否可以幫忙當結婚證人」。

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員警最後不忘助這對新人「百年好合」並合影留念，場面溫馨。（記者許國楨翻攝）

原來這對住北部的新人想遷戶口至中市北屯區，才來這裡登記，此時若再返回北部拿書約，恐將錯過看好的良辰吉時；葉員表示這是喜事，非常樂意幫忙，所內另一名巡佐李冠霖也過來了解情況，一聽到要幫忙簽名當證人也二話不說地答應。

就這樣兩名員警開心的當結婚證人，簽完結婚書約後，還祝福他們百年好合，早生貴子，讓這對新人再度開開心心前往戶政所完成結婚登記。

警方表示，登記結婚時，新人本人皆需登記時在場，並且攜帶身分證、戶口名簿及結婚書約，但結婚書約上簽名的證人不需到場，這樣就能完成結婚登記。

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