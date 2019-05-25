祁家威證婚 盼低離婚率堵反同嘴

2019-05-25

〔記者楊心慧／台北報導〕同志運動先驅祁家威一早便到台北市信義區戶政事務所為多對新人見證。祁家威表示，異性戀離婚率高，同性伴侶婚後要彼此包容、溝通，不要走到離婚這一步，「十年後可拿同志離婚率低的數據，叫反同者閉嘴！」

祁家威在一九八六年到台北地方法院公證處，請求和男性伴侶結婚遭拒，自此開始走上爭取婚姻平權之路。祁家威表示，他目前沒有迫切登記的需求，他的伴侶較重視整數，可能會在卅五或四十週年時再登記結婚。

祁家威昨在信義廣場的戶外婚禮派對致詞時表示，異性戀離婚率高，據統計，五年後離婚率十％、十年卅％、二十年六十％，婚前最好想清楚是否要走入婚姻，婚後吵架須理性溝通，別走到離婚這一步，「等到十年後，我們看到同志結婚的離婚率只有○．五％，就可以叫反同者閉嘴！」

祁家威感嘆，早在卅年前就相信有一天同志可以登記結婚，但政府一直不敢接這個球，他過去透過各種法律管道爭取同性婚姻權益，「民間爭取同性平權，與政府一共有廿六回合交手，其中十三回合都是我搞的」。

嗆藍委揚言撤平權法案「痴人說夢」

至於國民黨立委嗆二○二○年國民黨執政會撤回平權法案，祁家威說，有很多成語可以形容這件事，像是痴心妄想、痴人說夢，像是雲林議會說要把全部的大法官送監察院彈劾。「這不是很幼稚的笑話嗎？他們根本不懂法！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法